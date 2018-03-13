反習稱帝？AIT重申任期限制必要

2018-03-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國修憲廢除國家主席任期限制，使中國國家主席習近平「登基」，引起全球矚目。美國在台協會（ＡＩＴ）昨晚更新官方臉書，引述一篇談論總統任期限制的文章，並以和民眾互動的語調說，「即使你非常喜愛一位總統，願意支持、延長他／她的任期，但我們認為任期限制非常必要，你同意嗎？」

該篇文章敘述任期限制的必要性，也提到多數美國人支持保留任期限制，而即使相關法規限制是從一九五一年開始訂定，然而自美國國父喬治．華盛頓以降，美國總統便不曾在任超過八年。文章也舉南非前總統曼德拉為例，雖公眾強烈支持曼德拉續任，曼德拉仍堅守承諾，不戀棧權位，僅當一任總統便急流勇退，似是回應近來熱門的中國修憲議題。

馬志修五度訪台 聚焦亞太經貿

另外，美國國務院亞太副助卿暨ＡＰＥＣ資深官員馬志修昨日起應邀訪台，這是馬志修上任後第五度來訪。外交部說明，馬志修將拜會我政府相關部會及商界人士，就台美經貿關係及亞太區域經濟合作等議題交換意見。

馬志修自二○一五年接任亞太副助卿，亦為ＡＰＥＣ資深官員，此行是上任後第五度訪問台灣。外交部與美國在台協會（ＡＩＴ）昨同步公開訊息。

ＡＩＴ說明，馬志修大使此行是先赴巴布亞紐幾內亞莫士比港，參加ＡＰＥＣ資深官員會議，會後訪台進行例行諮商，與台灣當局代表會面，就今年ＡＰＥＣ優先事項和其他美台共同關切的經貿議題交換意見。