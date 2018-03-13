人物速寫》找阿公阿嬤助陣 林靜儀活化兩億蚊子館

2018-03-13

記者蘇芳禾／專題報導

南投縣竹山鎮農產物流中心斥資兩億元建造，卻被行政院列為蚊子館，縣政府和鎮農會還在訴訟中。民進黨立委林靜儀不畏爭議，將自己作為平台，媒合外國專家學者，與在地的阿公、阿嬤談社造，替地方年輕人找閒置空間；她也協助集集樟腦出張所，引入各種資源，打造文化、生物多樣性廊道和社會安全網絡。

辦一次活動 南投物流中心遭冷凍

林靜儀前年受英國倫敦大學學院（UCL）研究員陳治維之邀，考察這個只辦過一次活動、就被「冷凍」起來的物流中心，裡面有全新辦公桌、會議廳，地板、器材卻都蒙上一層灰。

邀在地長輩參與 社造更有凝聚力

林靜儀說，她覺得實在太可惜，因此與在地的社區發展協會合作，找來三、四十名當地長輩，一起討論如何讓這個空間重生，「不要以為阿公、阿嬤們不懂社造，一定要讓在地人成為主體，社造才不會在外來團隊離開後散去。」林靜儀說，空間規劃、社區營造絕對不能讓外來學者光用想像來規劃、製圖。

陳治維則是引入歐洲的參與式規劃與「play the city」概念，讓長輩們從生活經驗出發，例如當地人的私房景點、地方交通問題要解決等等，最後形塑出計畫，補足各種政府無法涵蓋的服務，也從居民身上學習新知識和空間規劃的新可能。

林靜儀也把物流中心的經驗帶到集集。她說，集集鎮長陳紀衡非常有心，之前就想盡辦法申請各部會預算，希望活化這個全台僅存的樟腦出張所。她則是幫忙找來文化部、農委會協調，把出張所還有附近的草屯療養院、特有生物研究保育中心串成一個文化、生物多樣性廊道和社會安全網絡，三月底就會開始舉行工作坊，與集集鄉親討論。「我們不希望什麼東西都BOT或發包給廠商，我的角色就是幫忙整合資源。」

活用特生中心 可發展觀光或外交

談到特生中心，林靜儀惋惜的說，特生中心其實在國際上很有能動性，國際保育專家珍古德博士來台灣時，就指定要來參觀，但台灣沒有好好利用生物多樣性的優勢，發展觀光還有拓展外交空間。她成立「立法院聯合國永續發展諮詢委員會」，就是希望協助台灣與其他國家推動永續發展議題。

林靜儀常自嘲自己是外科醫師，做什麼事情都是快狠準，但是這幾個計畫，卻一協調就兩、三年，她也希望政府部門間能夠有更多創新與諒解，讓地方有限資源能夠活化，真正做到政府推動的「地方創生」。