中國傳禁公職醫師來台 阻醫學交流

2018-03-13

〔記者林惠琴／台北報導〕中國動作頻頻，兩岸醫學交流疑似受到政治因素影響也喊停！原定下月在台灣舉行的國際微無創醫學會理監事會議，原本已邀請多國人士前來，並安排演講，結果原定出席的三位中國代表上週突然表示必須缺席，導致只好取消會議，等八月到埃及開羅再舉行。

三位中國代表不來了 下月會議喊卡

國際微無創醫學會主要是探討微無創醫學最新研究成果，推動微無創技術在醫學領域的應用，主席為英國牛津大學教授David Cranston，副主席則包含台灣高雄醫學大學附設醫院副院長鄭丞傑，以及來自中國、韓國、埃及、德國、西班牙、南非、泰國的相關領域學者。

鄭丞傑坦言，今年國際微無創醫學會理監事會議原定四月廿一日在台灣舉行，相關人士均已邀請、確定參與，但上週突然接獲三位中國代表婉拒出席，會議因而改期，只能等到下一次在埃及開羅再開會。

據了解，這些人無法出席理由，似乎是國台辦私下要求中國具有公職身分的醫師，短期不要前往台灣，即使是學術交流也一樣，必須等待兩岸氛圍好轉再看看，因此公立醫院醫師或具有政委身分的學者，均在接收到相關訊息後，取消來台行程。

疑不滿美通過台灣旅行法

外傳中國會祭出這一道規則，可能與日前美國國會通過「台灣旅行法」有關，該法允許美國所有級別官員訪台、與台灣官員會面，也允許台灣高層官員以受尊重的形式入境美國，與美國官員會面，有助於進一步促進台美外交，或許因此惹得中國不愉快，再度緊縮來台人士。

據悉中國並未白紙黑字寫下這道命令，但人人都知道要「體察上意」，「在這種氣氛下不適合前往台灣」。有醫師透露，兩岸民間的醫學交流已逐漸斷掉，不只類似的學術會議被干擾，連中國公辦民營醫院的護理師要來台學習、培訓也不行，確實雙方「都滿頭痛的」，估計未來兩岸醫療交流仍會持續受到影響。