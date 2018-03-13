唐鳳數位外交 在教廷談台灣價值

2018-03-13

投影片秀出蔡總統 彰顯台灣主權獨立

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台打壓不斷，不時傳出台梵邦交可能生變，行政院政務委員唐鳳上週六突破外交困境，在教廷及聯合國周邊組織共同主辦的人工智慧研討會上，向國際社會宣傳總統蔡英文的「台灣價值」，暢談台灣的數位民主經驗。

由於中梵傳出即將簽主教任命協議，唐鳳日前飛抵梵蒂岡，三月十日出席由教廷宗座科學院及聯合國永續發展方案網絡（UNSDSN）共同主辦的人工智慧研討會。

藉人工智慧 凸顯我民主經驗

唐鳳以「未來民主的故事」為題進行簡報，在投影片顯示總統蔡英文「President Tsai」照片與台灣價值 「Values of Taiwan」文字。政院官員指出，唐鳳特地用貼有中華民國與梵蒂岡國旗的平板電腦，凸顯台梵之間的外交關係，也彰顯台灣是主權獨立國家。

據了解，唐鳳一開場便談及蔡總統的台灣價值，接著回顧台灣民主發展歷程、說明太陽花運動、「g0v零時政府」的緣起，並提及台灣審議式民主、人工智慧分析工具。

唐鳳也分享VTaiwan線上平台如何蒐集社會民意，做為政府與Uber談判基礎，並介紹自己擔任政委以來，在各部會設立開放政府聯絡人的過程，及台灣社會創新的發展趨勢，也介紹台灣金融與無人載具的沙盒法令，以及台灣的資源與發展經驗如何協助聯合國推動十七項永續發展目標。

唐鳳表示，她未在會中談論中國，主軸是介紹台灣民主化，所以一開頭就從蔡總統的台灣價值談起，至於威權或極權體制作為另一種截然不同的政治模型，大家可以自己去對比和解讀。

唐鳳指出，這次會參加教廷研討會的原因很特殊，是一位具科技背景的義大利國會議員推薦，該名議員是她的「網友」，雙方先前只有透過電子郵件和skype聊過；至於會議主題原本就是自己的專業領域，主要是來貢獻所學，並與國際專家交換意見。