賴峰偉確定出線 澎湖國民黨分裂難免

2018-03-13

〔記者林良昇、劉禹慶／綜合報導〕國民黨力拚年底縣市長大選，尚未正式提名的澎湖縣、金門縣長人選，國民黨明將邀三位有意參選金門縣長者到黨中央協調；澎湖縣已確定由前縣長賴峰偉出線，但地方山頭未整合。據傳有「澎湖王」之稱的前立委、無黨團結聯盟主席林炳坤仍有意角逐，前黨部主委鄭清發堅持選到底，菊島藍軍恐難避免分裂局面。

不怕被開除 前黨部主委鄭清發選到底

國民黨縣市長提名作業已到最後階段，外島部分僅有尋求連任的連江縣長劉增應確定獲黨提名，澎湖縣黨部雖已建議黨中央徵召賴峰偉，但黨中央仍採「拖字訣」；金門縣則陷入與無黨籍現任縣長陳福海的競合關係，尚未有結果。

國民黨在金門縣有三人可能角逐：包含國民黨立委楊鎮浯、縣議員陳玉珍、縣議員李應文。黨中央已規劃明日進行協調，討論要運用什麼機制產生人選。

至於澎湖縣長至今仍未提名，組發會主委李哲華強調，國民黨確定會提名賴峰偉，不會改變，但提名目前尚無確定時程。

不看好賴峰偉 無盟林炳坤積極備戰

據指出，澎湖藍營分裂態勢明顯，林炳坤不滿國民黨提名賴峰偉，放話將參選縣長，造成黨中央遲不提名，傳出林上週還與吳敦義會面協調。李哲華說，林未到黨中央見吳，不過他個人持續有與林溝通，中央提名審核委員會會充分尊重「黨友」意見，澎湖縣各鄉鎮市長提名，也會充分尊重林。

林炳坤昨天甫由香港返台，未接電話；但根據其親近友人表示，林炳坤最近常回澎湖活動，積極備戰下屆百里侯選戰。他也向友人表示，賴峰偉離開澎湖多時，基層實力不如以往，同時國民黨限於經費，在澎湖組織人力大量縮減，認為賴峰偉實力不如民調高，擔憂聲勢只是假象，恐將不敵民進黨籍現任縣長陳光復。

鄭清發受訪時表示，林炳坤和黨中央「喬來喬去」並不妥，若讓無盟可以操作國民黨，這樣會讓國民黨沒有是非；而澎湖民調過程也不公正，是黑箱作業，他將會參選到底，如果國民黨要黨紀處分，「就開除吧！」