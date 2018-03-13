宜蘭陳歐珀將獲提名 議長帶隊力阻

2018-03-13

〔記者游明金、楊淳卉／綜合報導〕民進黨預定明天中執會提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長；宜蘭縣議會議長陳文昌昨帶隊至中央黨部力阻提名，表達地方憂心。陳文昌等人認為，陳歐珀無法整合各方力量，如何勝選令人擔憂，建議提名時程延至四月，並將代理縣長陳金德納入觀察，擇優提名。

對此，民進黨中央昨天回應，選對會將依規定提報陳歐珀，送中執會討論。陳歐珀說，會用最大誠意整合，團結黨內力量。陳金德則說，不知此事，無法回應。

陳文昌︰將陳金德納入觀察

民進黨選對會九日決議，建議中執會提名陳歐珀參選宜蘭縣長。這幾天，地方一直有反彈聲音。陳文昌昨偕同宜蘭市長江聰淵、五結鄉長簡松樹、縣議員邱嘉進、張明華、張秋明等人拜會秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀，盼暫緩提名，但沒有結論，不了了之。

陳文昌等人發表聲明：一、原本登記爭取提名的冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和，並非以禮讓陳歐珀為前提退出初選，而是基於團結勝選，願意交由選對會協調，中執會不宜以目前僅剩陳歐珀堅持參選，逕予提名。

二、陳歐珀民調落後對手動輒二、三十％，仍無反轉趨勢，顯示無力整合，民進黨若勉強提名，如何發揮「母雞帶小雞」作用？

三、代理縣長陳金德三月起展開十二鄉鎮市縣政開講，場場爆滿，激勵民進黨低迷多時的士氣，尤其在羅東鎮，陳金德與獲國民黨徵召的宜蘭縣長參選人林姿妙同台演講，高下立判。

四、建議中央暫緩宜蘭縣長提名，未來一個月持續觀察民意動向，鼓勵陳歐珀及陳金德展現所能，整合黨內外力量，最後再由中央擇優提名。

陳歐珀︰用最大誠意整合

對此，陳歐珀表示，一切會遵照民進黨的初選規定與既定選務期程辦理，他會用最大誠意拜訪、整合黨內人士，團結黨內力量，贏得選戰。

在提名關鍵時刻，陳金德卻在十三日至十七日前往日本，引起遠避選舉爭議的揣測。陳金德說，這是一年前就與朋友約好的「私人行程」，與選舉無關。