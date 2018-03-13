苗栗縣長之戰 民進黨禮讓無黨籍徐定禎

2018-03-13

〔記者鄭名翔、張勳騰、楊淳卉／綜合報導〕針對年底苗栗縣長選舉，民進黨選對會昨天召集無黨籍頭份市長徐定禎及民進黨籍行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻協商，確定將禮讓徐定禎出馬力拚現任苗栗縣長徐耀昌。徐定禎表示，因不必再比民調，不算循柯Ｐ模式，未來會積極整合綠營力量及爭取中間選民認同。

徐定禎強調，「成功不一定在我，但若需要我也絕對義不容辭。」他表示，苗栗縣選戰基本盤一向藍大於綠，因此綠營更無分裂本錢，而既然確定出馬角逐，也有絕對信心能翻轉苗栗。

尋求連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌表示，民進黨對手是誰，他沒有意見，而另一位國民黨有意參選的前縣議員徐廷琮，和他是老朋友了，徐廷琮有自己想法與理念，他不願多置喙，他還是會勤走基層，依既定的腳步，持續推動、打造幸福城市，爭取選民的認同與肯定。

民進黨從未執政過 力求翻轉

民進黨選對會召集人林錫耀表示，苗栗縣是民進黨從未執政過的艱困選區，會中吳宜臻與徐定禎皆展現「成功不必在我」的氣度，表示不論最後提名誰，都會全力為對方助選。

林錫耀表示，徐定禎雖是無黨籍，但與民進黨有長期合作、互信的基礎。此次考量勝選策略，吳宜臻認同民進黨在苗栗縣不予提名，全力支持徐定禎參選。協調結果將送交選對會討論，如獲共識再送中執會通過。

吳宜臻接受協調全力支持

徐定禎說，待週三民進黨正式宣布後將召開參選記者會，會力邀吳宜臻出任競選總部總幹事，強調將以「恢復免費國中小營養午餐」為首要政見，後續將陸續推出參選政見及成立競選團隊。