證實會柯 姚嘉文、辜寬敏︰沒談選舉

2018-03-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲為連任鋪路，已拜會民進黨前主席姚嘉文、總統府資政辜寬敏等多位綠營及獨派大老。姚嘉文昨受訪證實，柯文哲上週三（七日）的確主動拜會，他提醒柯文哲「獨派對你很不爽」；柯文哲則回覆，他與中國交涉困難重重，「我除了講兩岸一家親外，我還講了什麼？」不承認自己親中。

除講兩岸一家親外 柯不承認親中

姚嘉文指出，他向柯文哲建議，選市長不要扯到兩岸關係，「又不是選總統，何必講那麼多。」柯則說，當時世大運觀眾席不能帶政治性旗幟的問題，讓他很為難，對於外界批評，他也很委屈。

姚嘉文說，柯當天只是簡單拜訪，聊天、聊台北燈會，沒談到是否支持柯。他否認說過「姚文智不足畏」，當天只問柯，簡余晏、姚立明為何離開。

辜寬敏昨天受訪也證實，柯兩週前確實來拜會他，當天談話氣氛不錯，但兩人沒談到選舉和政治議題，只談兩人共同關心的話題，至於內容為何？辜說，「我也不太記得了！」

辜寬敏表示，柯文哲首次選台北市長前曾來拜會他，這次則是第二次拜訪。對於地方選舉，「我一切不管，也沒有興趣。」自己不可能有贊不贊成的發言。他說，有看到獨派團體不歡迎柯文哲的新聞，但與柯會面，「我對選舉一句話都沒有講。」

辜寬敏說，要選台北市長，黨派不是問題，對台北市民的服務才是最要緊。他還舉出日本東京都知事小池百合子退出自民黨，以獨立候選人身分參選為例。

辜寬敏妻子王美琇受訪時也說，市長要來拜會當然是歡迎，一個大前輩總是要有前輩風範，不過兩人從頭到尾都在聊其他話題，沒有談到選舉。