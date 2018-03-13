柯訪大老尋求支持 姚文智諷「撩老」

2018-03-13

柯︰與政壇前輩

本來就不定時見面

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕年底首都市長選舉，民進黨與尋求連任的台北市長柯文哲「競合關係」未定，但柯近日密集拜會民進黨前主席姚嘉文、林義雄、總統府資政辜寬敏等綠營大老，並傳出柯獲大老們支持的訊息。爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智昨批，柯不夠光明磊落，只會在小巷裡「哄拐騙」這些歐吉桑，前陣子流行說「撩妹」，柯的行為就是在「撩老」。柯則說，他與政壇前輩本來就不定時見面。

由於民進黨尚未決定台北市長選舉是否自提人選，柯文哲繞過民進黨黨務系統，鎖定拜會民進黨內大老的舉措，也在綠營內部引發議論，特別是爭取民進黨台北市長提名的選將，更是多所質疑。

姚文智說，他知道柯文哲近日常在半夜、私下拜訪許多人，進行運作，但柯在大街上大談「兩岸一家親」，與中國唱和，背離台灣價值，卻在小巷裡用「哄拐騙」方式「撩撥」這些歐吉桑，人品、價值都有很大問號。

姚文智指出，國民黨兩岸論壇和台北市雙城論壇馬上就要進行，大家看看大街上，柯的態度有什麼改變？相信這些被撩撥的歐吉桑，都會改變主意。

柯文哲昨與新北市長朱立倫共同主持雙北發行定期公共運輸月票記者會後接受媒體聯訪。柯受訪時並未否認拜訪姚嘉文，他強調與政壇前輩本來就不定時見面，「我是政治素人，缺少經驗，經驗是錢買不到的」，一旁的朱立倫聽聞則面露神秘微笑。柯隨即轉頭對著朱說，「欸，我也應找個時間去拜訪你（朱）一下」、「很久沒跟你（朱）吃飯了」；朱笑稱，若（柯）是拜訪大老就不用拜訪我了，若是拜訪朋友，隨時歡迎。柯接話：「你（朱）也是大老。」

外傳綠營南部大老擔心，如果行事跳TONE的柯文哲，和新北的「朱家軍」侯友宜聯手，民進黨不僅會失去首都，就連前行政院長蘇貞昌回鍋親征新北都會鎩羽而歸。對此，柯並未回應。

由於柯在致詞時特別提「朱家軍」，媒體問朱會否尷尬？朱表示不會，就是玩笑話，「那天人家還問我一個什麼白藍合作，我心想藍白拖？」後來想一想才懂。柯、朱也說，雙北本來就合作，在民生議題上一定合作。