救國團為國民黨服務 拉青年入黨

2018-03-12

黨產會公布機密黨務報告 駁斥非附隨組織說

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨藉由救國團介紹青年入黨！中國青年救國團多次否認其為國民黨的附隨組織，行政院黨產會近日公布一份國民黨「機密」黨務工作報告，內容詳載「黨要如何改進救國團組織」，並輔導以暑期青年戰鬥訓練營方式，介紹優秀青年入黨；對此，黨產會指出，救國團是以為青年服務名義，執行為黨服務工作。

根據一九六一年十一月，由國民黨中委會秘書處印製的「中國國民黨第八屆中央委員會第四次全體會議–黨務工作報告」顯示，國民黨要全面改進青年反共救國團組織，在中央設總團部，以團務指導委員會為決策機構；縣市原設支隊部改為縣市團務指導委員會及青年育樂中心，為當地青年工作的領導機構。

黨產會委員表示，早年救國團設立眾多大隊、支隊，強調戰鬥性質，與社會民眾較有距離感，改為團務指導委員會、青年活動中心後，更能洗腦青年、打入社會。

據黨務工作報告，國民黨要求救國團變更高中以上在校學生個人團籍規定，將團員分為團體團員、個人團員，並在中等學校分設團務委員會，輔導在學青年展開各項活動；救國團也撤銷原有大專支隊，改成團務指導委員會，由學生社團代表組成學生活動中心，協助學生社團展開活動。

報告提及，救國團辦理暑期青年戰鬥訓練，「受訓青年七千人，共選拔優秀青年四百卅一人，含台籍佔二百七十九人，介紹入黨。」

救國團向來主張，一九五二年至一九六九年間，救國團隸屬國防部，既屬政府機構，自非屬國民黨附隨組織；黨產會委員反駁，「誰說曾為國防部所屬單位，就不能成為附隨組織！」

黨產會也秀出史料強調，蔣介石在一九五七年八月七日的國民黨中常會指示，救國團就是國民黨的青年組織，「為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」