新竹縣長之戰／藍三強競逐 初選提名時序難產

2018-03-12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨爭取在年底選舉擴展地方執政版圖，已逐步完成或啟動提名作業，但在被視為「藍大綠小」的縣市中，僅有新竹縣長提名完全未啟動，但黨內有意參選者蠢蠢欲動，若喬不攏，恐上演泛藍陣營內鬥。

決戰年底九合一大選，被視為一級戰區的台北市、新北市，國民黨將在本月展開初選程序，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等被視為艱困選區的縣市，選舉期程尚未啟動，嘉義以北，僅剩新竹縣長提名完全沒有動靜，已引發地方焦慮。

新竹縣長期「藍大綠小」，前縣長鄭永金與現任縣長邱鏡淳多次相爭，近幾次縣長選舉，藍營鬧分裂，對黨中央而言，藍軍佔優勢的新竹縣仍屬特殊選區。本次縣長選舉，黨內有立委林為洲、副縣長楊文科、副議長陳見賢有意角逐，三方實力相當，情況詭譎。

國民黨在新竹縣擬採全民調決定提名人選，若以民調機制決定，有全國知名度的林為洲佔優勢，但楊文科有邱鏡淳支持，陳見賢則有多位縣議員、鄉鎮長等人支持，各有擁護者，藍營恐動輒得咎，再釀分裂。

國民黨︰觀察民進黨動靜再決定

國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨在新竹縣長提名的態度明確，就是觀察民進黨動靜再決定：「幹嘛那麼早提讓他們（民進黨）有運作空間？」

林為洲則向黨中央喊話，建議儘快決斷，主動協調，訂出時程。他說，新竹縣是「五合一」選區，還有鄉鎮市民代表、鄉鎮市長、議員等參選人要提名，基層都在觀望，母雞在哪？