吳秉叡首場造勢 52綠委相挺

2018-03-12

〔記者陳心瑜／新北報導〕積極爭取民進黨新北市長提名的蘇系立委吳秉叡，他昨晚在五股區舉行「秉友會」新春團拜造勢大會，前行政院長蘇貞昌出席力挺子弟兵，三十四位民進黨各派系立委也同台助陣，另有十八名未到場的立委預錄影片表達支持；蘇貞昌帶領四千多名支持者大喊：「新北向前衝、就要吳秉叡！」蘇強調，一定要幫吳秉叡贏得黨中央的信任。

昨晚的活動是吳秉叡表態參選新北市長以來，首場大型造勢活動，由蘇系立委張宏陸、新系立委吳思瑤主持，民進黨六十八席立委中，共有民進黨立院黨團總召柯建銘等三十四位到場，手舉「正直、直率」等標語上台逐一致詞，推崇吳秉叡認真又打拚；吳所屬的蘇系立委全員到齊，謝系的姚文智和游系吳琪銘、黃秀芳也到場力挺，立法院副院長蔡其昌等十八位沒有到場的立委，則以預錄影片表達支持，展現跨派系團結的架式。

蘇貞昌籲幫吳贏得黨中央信任

蘇貞昌致詞說，他和吳秉叡認識二十多年，這一年來陪著勤跑基層，外界一直說吳秉叡的民調沒起來、「甚至讓他穿小鞋」，但吳仍然不撓不屈，他看見吳秉叡堅毅的精神；蘇貞昌拜託大家支持吳秉叡，獲得民進黨中央的信任，有機會選新北市長，讓新北市重振當年的榮光。

由於外界頻傳民進黨中央屬意蘇貞昌重征新北市，會後媒體追著蘇貞昌訪問，但蘇直奔座車、婉拒受訪。

「蘇院長全力支持我！」吳秉叡受訪說，有信心獲民進黨徵召參選新北市，他會努力讓新北市民認識他的想法和政見，拉高支持度，這樣黨中央徵召就比較沒壓力，他預告十九日會推出競選廣告，向市民報告政見。

英系的新北市立委羅致政也有意參選新北市長，他昨晚未出席，但英系立委蔡易餘、施義芳、楊曜出席秉友會；在新北市的民進黨立委中，除了羅致政缺席，較少參與派系的林淑芬也未到場，且兩人也沒有預錄影片，表定會出席的正國會高志鵬也沒現身。