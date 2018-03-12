不放棄徵召蔣萬安？ 吳敦義：我不能伸手進北市

2018-03-12

〔記者林良昇、黃維助／台北報導〕國民黨台北市長初選將於今日正式公告，先前已表態棄選台北市長的青壯派立委蔣萬安，仍是黨內勸進參選首都市長的對象，還有黨內大老勸蔣萬安及其團隊，不必擔心兩蔣問題會形成選戰包袱，故總統蔣經國的政績，都是可拿出來宣傳的。

蔣︰不選立場堅定

外傳黨中央不放棄徵召蔣萬安參選，國民黨主席吳敦義昨未明確否認，僅表示：「我不能伸手進去。」蔣萬安受訪時強調，他不會參加今年北市長選舉，這樣的立場與態度很堅定，不會改變。

國民黨台北市長初選預計本日公告，三月十四至十六日領表登記，已有前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀、前行政院發言人鄭麗文、台北市議員鍾小平等五人有意角逐，同屬泛藍陣營的台大教授李錫錕與前台北市副市長邱文祥也可能以無黨籍身分參與，參選爆炸。

黨內評估，台北市長初選在正式登記後，就啟動協調機制，也不排除採全民調或政見發表會等形式決定提名人選；黨部預估，約四月中旬至五月初就可完成提名作業。

儘管國民黨已有多人有意角逐台北市長，但黨內不少人仍將目光投射在蔣萬安身上，認為相較於其他表態人選，蔣更具選戰話題「新意」，有帶動藍軍選戰氣勢的效果，因此，部分黨內大老、蔣的「長輩」，仍未放棄勸說蔣萬安。

農曆年後黨內又傳出，黨中央不放棄徵召已宣布不參選的蔣萬安出馬，時間點就在五月。

吳敦義昨受訪時，對於徵召蔣萬安並未明確否認，僅表示：「我不曉得，這是台北市黨部主委黃呂錦茹第一線的工作，我不能伸手進去，每個人有他的意願及考量。」

蔣萬安則表示，完全沒有人再「徵詢」他參選台北市長，他之前已經說得很清楚，目前就會繼續留在立法院專心問政，不會參加今年台北市長選舉，這樣的立場與態度很堅定，不會改變。

黃呂錦茹也說，她沒有去徵詢，黨部今天就要初選公告，蔣有意願就來登記，沒有徵召的問題。