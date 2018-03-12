美前助理部長：台灣是印太戰略要角

2018-03-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森昨表示，台灣是印太戰略中的要角，台美日在冷戰時期曾力抗共產勢力的擴張，今日也需要共同面對區域問題。日本前海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭也說，台灣有特殊地位，若失去了台灣的自由與民主，亞太區域將蒙受巨大損失。

台灣智庫昨舉辦「印太戰略下之台灣機會」研討會，葛瑞格森、美國海軍陸戰隊亞太區域顧問紐沙姆、美國戰略暨國際研究中心太平洋論壇資深專員葛山涅克、美日中心主任奧爾、二○四九計劃研究所執行主任石明凱、日本前海上自衛隊航空群司令川村純彥、金田秀昭與前航空自衛隊司令官小野田治等人來台參與對話。

葛瑞格森談及亞太局勢說，台灣在全球自由市場中佔有一席之地，就印太區域而言，比較新穎的概念應是印度高舉的東進策略，顯示印度對印度洋的企圖心。葛瑞格森並說，台灣是印太戰略中的要角，而台美日在冷戰時期曾力抗共產勢力的擴張，今日也需要共同面對區域問題。

小野田治更具體地指出，台灣的關鍵地位不僅在於地理因素，而在於台灣是區域中唯一能夠提供關於中國的深切觀察與策略的國家，日本對台灣所能提供與分享的相關想法抱持強烈期待。

金田秀昭也說，台灣有特殊地位，若失去了台灣的自由與民主，圍繞台灣的安全環境遭外來勢力破壞，將使日本嘗到苦果，亞太區域也會蒙受巨大損失。

金田提及，在非傳統的海事安全合作上，日本的確有機會邀請台灣加入區域網絡，「這會是第一步」。

吳志中：台灣準備好了

外交部次長吳志中表示，台灣樂見美日以民主為基礎，保衛區域自由與開放價值，而台灣「已做好準備」扮演更積極角色，與理念相近國家發展戰略夥伴關係。

對於台美官方交流現仍存有諸多限制，石明凱建議美台用更創新的方式來推進關係，例如假設美國在台協會（ＡＩＴ）的榮譽主席正是國務卿，便可訪問台灣， 「任何事情都能變得非官方」。