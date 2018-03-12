部會南遷 平衡南北發展

2018-03-12

記者羅添斌／特稿

行政院將在四月成立「海洋委員會」，海洋委員會會本部以及所屬的海洋保育署、海洋研究院籌備處，都將落腳高雄，成為第一個進駐高雄的中央部會，將可帶動高雄的整體發展，也對台灣長期南北失調的政治與經濟地位，產生具體的平衡作用。

海洋委員會是二級機關，海洋保育署以及海洋研究院為三級機關，在四月進駐高雄之後，人數眾多的高級職公務人員就會進駐辦公，必定改變過去政治經濟中心全都集中在台北的扭曲現象。

但在政府行政中心以及國會仍維持在台北辦公的情形下，短期內，公務人員頻繁往返於台北、高雄之間開會討論公務，是必定會出現的問題，中長期而言，政府會議形式未來要如何因應這種政府部門分散辦公的趨勢，以及在網路數位時代，是否能以其他方式取代面對面討論的傳統，應是蔡政府應該同步思考的議題。

避免「假搬遷」現象

為了不讓權力中心過度集中在台北，行政院將部分部會單位移到新北市，也將三級機關漁業署設在高雄，希望平衡南北發展差距，但在國會並未遷移、「遷都」議題光說不練的狀況下，逼得這些搬遷在外的二級與三級機關，悄悄的在台北設立業務中心、業務連絡組等單位，重心仍然在台北，形成「假搬遷」的怪異現象，更失去政府單位分散辦公的原意。

海洋委員會及所屬機關設在高雄，將是考驗政府部門分散辦公策略的指標，若是實施之後可以達到預設目標，未來應有更多的政府中央部會單位、國營事業總部，可以遷出大台北，真正達到台灣南北、東西平衡發展目標。