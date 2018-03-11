蔣萬安赴慈湖 蔣介石靈櫬已恢復原貌

2018-03-11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區慈湖蔣介石靈櫬上月底遭潑紅漆，立委蔣萬安與父母親蔣孝嚴、蔣黃美倫昨天上午首度前往陵寢，向駐守陵寢的國軍士官兵致謝，並關心修復與後續開放等作業。

潑漆案後慈湖陵寢至今未對外開放。軍方說，蔣萬安是以家屬身分向軍方申請進入，一家三口昨天上午十點半左右抵達，主要是查看靈櫬等設施的修復狀況，約停留一小時後離開。

軍方說，蔣萬安一家人非常關心陵寢何時開放，但軍方需等待設施修復完成，再與桃園市政府協調相關事宜，昨天未提出明確的時間表。