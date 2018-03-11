政院組改 國家公園仍歸內政部管轄

2018-03-11

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動政府組織改造，本週一將召開行政、立法協調會報，盼民進黨立委支持內政部、陸委會等六部會組改優先法案本會期過關。行政院知情官員昨透露，組改法案若過關，將新增不少三級機關首長可改為政治任命，這將有利於政府用人的彈性，將向黨籍立委說明爭取支持，行政院組改的最後一哩路，盼拚本會期完成。

新增三級機關首長改任命制

由於環保署將升格為環境資源部，環團建議內政部營建署管轄的國家公園應歸環資部，但內政部力爭國家公園仍應歸其管轄，不應分割出去，引發內政部與環保署角力，展開搶人、搶權大戰。據透露，此事已由行政院長賴清德親自協調，並與內政部長葉俊榮及相關首長溝通，最後敲定國家公園續留內政部。

「行政院組織法」二○一○年修正通過，將原本三十七個機關減為二十九個，並自二○一二年啟動組織改造。不過，組改過程並不順遂，業務被縮減、整併的部會與機關不斷向立委遊說，對組改進行「反動員」，歷經八年的行政院組織改造，仍有陸委會、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、內政部等六部會的組織法尚未完成立法。

賴揆去年九月上任後，有意加快組改腳步，除了今年四月將成立海洋委員會，並親自協調有關林務局歸屬爭議，面對環保署基於生態保育的考量爭取林務局納入環資部管理，但農委會則主張農林漁牧為農業不可或缺之一環，林務局應留在農委會。

賴揆後來以「流域治理」概念，劃分環資部及未來將升格的農業部未來權責，林務局中具有保育職責的單位改納入環資部，農委會具有林業事業及生產概念之單位，則留在農業部。

知情官員表示，組改引發部會之間搶權等爭議，經賴揆親自向相關首長協調，爭論已平息，包括國家公園確定歸內政部管轄，目前六部會的組改，包括陸委會、內政部的組織法草案或修正草案等共有四十四案，已列為本會期優先法案，盼民進黨立委支持，能在本期會過關。