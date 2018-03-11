李登輝表態挺柯Ｐ 姚文智：老先生是要民進黨快提名

2018-03-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統李登輝表態挺台北市長柯文哲競選連任，爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智昨受訪時笑稱，老先生的意思應該是，如果民進黨沒提名人，他只好做出這個選擇；姚並說，老先生年事已高、不清楚市政情況，他認為，只要民進黨提名人選，李前總統就會有不同評價。

台灣聯合國協進會昨舉行會員大會，包含李登輝、姚文智、以及有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮都出席。

姚文智被媒體問及李登輝支持柯文哲，是否讓民進黨相對處在尷尬窘境時，姚表示民進黨還沒有提名，可能因此造成老先生認知上的誤會，他認為民進黨不是沒人，而是人才濟濟，為了不要再讓外界誤會，呼籲民進黨應盡快確立提名機制，無論是協調對話、辯論民調都可以，市民不明確、猶豫的狀態就會解決。

姚文智說，他不認為綠營會因此出現分歧，李前總統的這句話意思很清楚，就是希望民進黨趕快提名、確定提名人後，他（李登輝）就會有不同評價。

李登輝昨在受訪時重申，（柯文哲）「市長當得不錯」，自己挺柯文哲讓民進黨感覺尷尬沒關係，覺得尷尬「才會認真」。

呂秀蓮：大家不了解柯文哲

呂秀蓮則說，大家都有言論自由，尊重李前總統的談話，但若有天逼她公布「一個資料」，「我想他（李登輝）就會覺得……。」媒體追問該資料是否與柯文哲有關？呂秀蓮僅說「大家太不了解柯文哲」，呂還嗆聲若公布資料，公開支持柯文哲的人「可能會覺得有點慚愧」。