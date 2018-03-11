民進黨南市長初選裂痕 賴清德信心喊團結

2018-03-11

〔記者楊金城、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，如何彌平黨內裂痕受到關注。行政院院長賴清德昨天說，相信大家會以大局為重，合舟共濟，攜手團結為年底選戰盡心盡力；媒體再問是否擔心民進黨立委陳亭妃會脫黨參選？賴清德回應「對她有信心」。

脫黨參選？ 陳亭妃否認 斥有影武者

陳亭妃昨日則在臉書貼文表示，到底是哪一個有心人在故意炒作「退黨參選」？究竟是國民黨還是黨內同志？拜託鄉親幫她找出幕後影武者。

她表示，民調結果一出來她就公開發言回應，大家要一起團結為台南打拚，隔天更向媒體強調「脫黨參選」這四字從來不在她的字典裡，因為民進黨是栽培她的政黨，沒想到已經說得這麼清楚了，還有媒體用「有人說」來指涉她將脫黨參選，因此才會請大家找出這個「有人」是國民黨的「有人」還是黨內同志的「有人」。

據了解，近日來台南政壇一直有人在LINE群組及臉書社群討論陳亭妃是否會脫黨參選。陳亭妃昨天表示，如果這幾天她都沒有公開說明，大家才有可能猜測，但她都已經多次重申絕無可能脫黨參選，而她的支持者也一定會尊重她的情況下，還不斷炒作這個不可能的議題，因此她才會請鄉親揪出「有人」是誰，希望類似謠言可以停止。

黃偉哲：循序漸進整合黨內

黃偉哲則說，初選後的整合，將等大家情緒平復後，以打電話、在立法院自然互動方式釋出誠意，未來會向同志請益，循序漸進，共商選務，也會拜訪黨內大老、前市長、前縣長請益，大家攜手向前。

賴清德昨回到台南市後壁區蘭花生技園區參觀台灣國際蘭展。他表示，民進黨是民主政黨，參選人每個都很優秀，初選過程雖然激烈競爭，但相信每個人的素養和民進黨內文化，最後會以大局為重，合舟共濟，攜手團結為年底選戰盡心盡力，這點沒問題。也相信陳亭妃，對她有信心。