宜蘭選情觀察》民進黨待整合 國民黨有信心

2018-03-10

記者游明金／特稿

宜蘭縣長選舉，陳歐珀將代表民進黨參選，他首先要面對的就是黨內整合問題，如何化解與代理縣長陳金德的「瑜亮情結」，贏得全黨支持團結戰力，才是真正考驗。國民黨早就枕戈待旦，羅東鎮長林姿妙聲勢居高不下，正全力要「綠地變藍天」。無黨參選的林信華則希望開拓藍、綠之外的新天地。

陳歐珀連任兩屆立委，立委轉戰縣長，有絕佳戰略位置；但宜蘭長期以來有新系、非新系之爭，陳歐珀被歸為正國會，較缺領袖魅力，也無突出領導風格，擔任立委後，黨內也一直有著「挺歐」、「反歐」的操作。

陳歐珀在宜蘭長期經營，應有基層實力，但民調卻遠落後國民黨林姿妙，這與個人特質有很大關係；黨中央請陳金德返鄉代理縣長試水溫，有意陣前換將。然而，陳金德離鄉多年，佈局時間短促，農舍議題紛擾，加上未登記黨內初選，陳歐珀堅持不退，「徵召」陳金德只能破局。

陳金德滿懷雄心壯志，只得鎩羽而歸，但他還是代理縣長，成了選戰最關鍵角色。陳歐珀勢必要獲得支持，才能整合縣府團隊、縣政資源與全黨力量，將戰力發揮到極致，否則必是苦戰。

至於國民黨林姿妙，善於「走攤」基層累積人氣，民調一「姿」獨秀；也因此，國民黨有信心收復宜蘭。但林姿妙應戒慎恐懼，選戰還未真正開始，年紀、學養、內涵與政商關係等，一定都會被檢驗，民進黨擅於選舉，選情不必然如預期樂觀。

曾任副縣長的林信華，退出國民黨以無黨籍參選，踽踽獨行走遍全縣村里，與第三勢力頻頻接觸，組志工團、號召年輕學生加入未來學校，集結成一股勢力，訴求「全民治政」要開創新道路，雖無扎實基層組織，但對不爽藍、綠的「賭爛票」，有一定的吸引力。