民進黨選對會：建議提名陳歐珀選宜蘭縣長

2018-03-10

〔記者蘇芳禾、江志雄、林敬倫／綜合報導〕民進黨選對會昨天開會，據了解，除了確定台南市、高雄市、嘉義縣民調勝出人選外，也將建議民進黨中執會提名立委陳歐珀代表民進黨角逐宜蘭縣長。民進黨秘書長洪耀福證實，選對會確實建議中執會提名陳歐珀競選宜蘭縣長。

陳歐珀盼團結全黨打選戰

陳歐珀受訪時表示，選對會議開始前，洪耀福有請他去一趟黨中央，說明下週中執會確認提名的程序。他強調，他尊重初選機制，等候中執會決定，若能獲得提名，他樂於受命，與父老鄉親共同捍衛宜蘭價值。

陳被通知時正好和立委高志鵬、鄭寶清聊天，所以兩人也陪他一同前往中央黨部聽取說明。陳歐珀指出，目前宜蘭各地的鄉鎮長候選人都已經出爐，大家希望縣長可以做為領頭羊，快點確定提名。

經過數個月紛擾，民進黨下週三中執會將正式提名初選四縣市的縣市長參選人，包括台南市提名立委黃偉哲、高雄市提名立委陳其邁、嘉義縣提名前農委會副主委翁章梁。選對會昨也通過建議中執會提名陳歐珀。

民進黨宜蘭縣長初選情勢詭譎，一開始有三人登記初選，不過在黨中央協調下，員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝退出，只剩下陳歐珀同額競選。不過依照黨內程序，仍須中執會通過，才算是正式提名。

黨內人士分析，雖然陳歐珀的提名仍待中執會確定，不過選對會的派系組成與中執會類似，應該不至於會翻盤。「要翻案在選對會翻就好了，到中執會翻就很難看。」

陳金德「縣政開講」繼續辦

不過隸屬於新潮流系統的代理縣長陳金德動作頻頻，除四處掛看板，更開始辦理各鄉鎮巡迴縣政開講，被解讀為仍不放棄。陳金德昨晚仍參與縣政府員山鄉縣政開講活動；他受訪時指出，選對會任何決定，他都予以尊重，將持續把縣政工作做好，爭取民眾信賴，縣政開講會繼續辦理。

陳歐珀則稱讚陳金德到縣府後做了很多事情，兩人有共同使命，就是讓宜蘭更好，民進黨沒有分裂本錢，他和陳金德不會分裂，如果獲得提名會以更謙卑方式，團結全黨打贏選戰。

對於國民黨提名人、羅東鎮長林姿妙，陳歐珀說，林勤跑基層有一定優勢，他過去忙於立法院問政，基層經營較薄弱，跟鄉親接觸時間壓縮，未來會加強扎根，凝聚共識攜手打拚。

民進黨操盤人士坦言，宜蘭目前狀況不樂觀，但主帥確認後，就會整隊往前走，黨也希望陳歐珀能整合黨內其他派系，宜蘭的基本盤是綠大於藍，只要綠營整合成功，林姿妙根本不是問題。