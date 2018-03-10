李登輝︰推動國家正常化 阻中國法統復辟

2018-03-10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝昨天參加「台灣之友會」二○一八年新春聯誼餐會活動，李登輝致詞時表示，廿一世紀是台灣要蛻變成為正常化國家，永保不被中國併吞的關鍵時代，他要麻煩大家，繼續堅定推動國家正常化工作，以杜絕中國法統勢力再度復辟，讓台灣老百姓可以永遠自己作主人，決定自己的未來。

出席「台灣之友會」餐會

總統府資政吳澧培、行政院秘書長卓榮泰、時代力量黨主席黃國昌等都出席餐會，李登輝以「大進場」之姿進入會場與民眾寒暄，獲得熱烈掌聲。

李登輝致詞時說，面對新時代的新挑戰，大家依然要繼續保有謙虛、學習的心，思考新難題，並以具體實踐的行動，深化台灣民主，推動「國家正常化」工作。

李強調，廿一世紀是台灣欲蛻變成為正常化國家，永保不被中國併吞的關鍵時代。他說，台灣三百年來，經過六個外來政權輪流統治，終於在他任內完成民主改革，實施人民直選總統，以及中央民意代表全面改選。

李登輝說，台灣人民當家作主的民主成就，形塑台灣的中華民國，與對岸的中華人民共和國，都是個別「存在」的現狀。面臨中國越來越明顯地破壞現狀，積極併吞台灣，消滅中華民國，當成是二○四九年前的「中國夢」之際，他要問大家，廿一世紀台灣要到哪裡去？我們自己的「台灣夢」是什麼？

李登輝接著表示，雖然現在內外環境對台灣不利，但為了子孫未來，大家應該拋下一切成見團結。他要麻煩大家，繼續堅定推動國家正常化工作，以杜絕中國法統勢力再度復辟，讓台灣老百姓可以永遠自己作主人，決定自己的未來。

至於獨派和統派最近對立嚴重，甚至上演互相潑漆事件，李登輝受訪時認為，這件事應該是政府處理就好，他認為不要怕中國大陸派來的人，面對這種問題，就是以違反台灣自由去處理，而政府明明做得到，只是不要做而已，「就是憨慢啦，有事情不處理，就是台灣現在的情形，可憐啦台灣。」