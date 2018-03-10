中國密使？王希哲想會蔡 未獲回應

2018-03-10

傳想為北京推動「一國良制」

〔記者施曉光／台北報導〕最近有海外中國民運人士自發擔任「密使」來台，傳達所謂北京希望台灣方面接受「一國良制」的訊息，並做為北京「一國兩制」的妥協方案，以免未來台灣遭北京當局武統風險。據傳「密使」抵台後還一度盼望獲得蔡英文總統接見，但未獲蔡政府回應，在國民黨方面也碰壁，最後只見到前總統馬英九及新黨等統派人士。

消息來源指出，這位「密使」就是日前抵台的海外中國民運人士王希哲，他在七日上午先密會新黨主席郁慕明等統派人士；下午則在台大名譽教授黃光國安排下，赴卸任總統辦公室與馬英九會面，向馬傳達民進黨執政當局拒收「九二共識」，中共可能武統台灣，必須推動「九二共識」以及「一國良制」才能維持現狀，並向馬自薦擔任兩岸「密使」，得到馬樂見其成的回應。至於所謂「一國良制」具體內容輪廓，目前尚未流出。

只見到馬及新黨等統派人士

據悉，王還一度透過友人求見國民黨主席吳敦義未果。吳敦義昨透過幕僚回應，沒有人向他提及王希哲要求見，「百分之一百沒有」。

王希哲為一九七○年代撰寫「李一哲大字報」的作者，遭中共打壓而流亡海外，現在中國海外民運圈被視為政治立場上親近中國國家主席習近平。

王流亡海外 立場親近習近平

據消息來源指出，王希哲二月間在泰國曼谷一場研討會上，與已經退出民運圈，並且在政治立場傾向中共的馮勝平商議，兩人於三月各自訪問台灣與中國，王希哲負責遊說馬英九、吳敦義接受「一國良制」，取代「一中各表」，王希哲抵台後還一度盼望得到蔡英文總統接見未果。

至於與現任中共政治局常委王滬寧有同窗之情的馮勝平，則負責回北京運作，把在台溝通情形轉達中南海高層。但知情者認為，民、共兩黨不需要王希哲或馮勝平來擔任密使，「王希哲與台灣現實脫離太遠」，而且王滬寧在中共兩會期間不可能接見馮勝平。

傳聞王希哲八日晚間曾與陸委會副主委張天欽見面，說明「一國良制」，但張天欽昨日澄清，他不認識也未見過王，最近也沒有與中國民運人士碰面。