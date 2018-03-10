170箱資料進辜家碎紙機 含婦聯會帳冊 、勞軍捐檔案

2018-03-10

前主委蔣宋美齡親筆文件 也被銷毀

〔記者陳鈺馥／台北報導〕根據婦聯會提供給黨產會的「存放倉庫檔案」清單，婦聯會遭銷毀的一百七十箱資料包括歷年帳冊、勞軍捐、前主委蔣宋美齡親筆文件等，黨產會研判這些重要史料再也無法重見天日，辜嚴母女恐成為消滅婦聯會歷史的罪人。

黨產會︰辜嚴母女消滅婦聯會歷史

黨產會發言人施錦芳強調，辜家載走的資料沒歸還婦聯會，也沒送交黨產會，「婦聯會珍貴檔案及史料確實在辜家手中不見。」

黨產會官員指出，據婦聯會所提供清單，被辜家搬走的婦聯會一百七十箱資料，當初分別以藍色、粉紅色、黃色、綠色、橘色、紅色分類標記裝箱，其中職務官舍廿四箱，秘書室、慰勞組、組訓組、總務組等單位共卅五箱，會計室六十箱，保管會十九箱，創會主委蔣宋美齡資料廿九箱，辜嚴倬雲物品三箱。

據了解，婦聯會自一九五○年代成立以來，進口外匯結匯附勸勞軍捐資料、歷年帳冊、檔案、發文簿、移交清冊、眷舍資料、早年常會紀錄，及一九五三年至一九六三年出納帳冊、出納文件、軍眷住宅捐款收款、台灣省保護養女運動委員會、婦聯社福基金會決議，都在這一百七十箱資料內；其中還包含婦聯會第九期至第十五期職務官舍合約，而婦聯會過去至少曾蓋二一五戶職務官舍給振興醫院。

這些資料還包括一九五七年至一九九八年總分類帳、七○年代至二○○五年代收款、歷年事業費、現金、銀行存款、軍宅帳冊。

在史料部分，蔣宋美齡一九五五年至一九七八年的簽呈，蔣夫人秘書室一百八十件文件、華興育幼院、華興中小學，婦聯會與外交部公文副本，數十箱自一九四九年以來的帳冊簿表，甚至連振興董事會帳冊、國防公債、土地、勳獎資料都包含在內。

施錦芳表示，在調查工作收尾後，下階段將處理婦聯會的不當黨產，婦聯會檔案被人銷毀，若婦聯會提不出證據證明非不當黨產，三百八十五億元資產將收歸國有。