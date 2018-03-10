兩棲船塢運輸艦第六度招商 台船得標

2018-03-10

〔記者涂鉅旻、洪臣宏／綜合報導〕蔡英文總統上任後首宗國艦國造案，也就是代號「鴻運計畫」的兩棲船塢運輸艦標案，終於在前天塵埃落定！國軍三月一日至八日第六度公告招商，最終由台船得標，得標金額為四十六億三五七六萬元。也使蔡政府國艦國造政策，向前邁進一步。

台船總經理曾國正昨指出，雖然尚未完成決標程序，但這是指標、好的開始，他說，中國為擴張南海勢力大量建造兩棲船艦，台灣海軍可能會再造兩、三艘，台船都會極力爭取。

「鴻運計畫」分為武器系統和船體儎台兩部分，前者委由中科院負責，後者則開放民間造船廠招標，國防部在去年四月首度對外公開招商，卻無船廠有意願因而撤案，第二度與第三度招商，也都流標。

民間造船廠反映，「鴻運計畫」船體儎台原僅三十七億二○四萬元，預算過低，因此國防部今年一月第四度公告時，將預算提升至四十六億三五七六萬元，希望增加國內船廠投標意願，卻仍無所獲。直到此次招標，才由台船得標。

曾國正表示，整個招標程序尚未完成，軍方還會進行規格審查、評選等程序，預計三月底、四月初召開評選委員會，走完決標程序。

國軍計畫在二○二一年取得首艘「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦，該艦全長約一百五十三公尺，排水量約一萬噸，將配備七六快砲、方陣快砲、「海劍二」飛彈等武器；此艦最重要的任務，為戰時搭載各式兩棲登陸艇、AAV7兩棲突擊車、各式車輛、直升機、武裝部隊官兵，強化我國兩棲作戰能力。