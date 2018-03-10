美退役將校建議：台灣應精進飛彈、重視軍人

2018-03-10

記者涂鉅旻、呂伊萱／專訪

美國國防部前亞太助理部長、海軍陸戰隊退役中將葛瑞格森近日訪台。對於我國未來軍力發展，葛瑞格森接受本報專訪時建議，台灣軍隊應朝「小、智、量」（small、smart、many）發展，並精進防空飛彈、巡弋飛彈等；他了解台灣推動募兵制遭遇的困難，因此，台灣應在制度、福利上，展現對軍職的高度重視。

葛瑞格森：台灣買F-35不見得經濟

葛瑞格森表示，外界常將焦點放在中國的強大，台灣需要好的武器裝備、軍機因應，但兩岸失衡軍力的現況已不可逆，因此，台灣應聚焦於人力資源、嚇阻能力的增進，未來軍力發展重點，應著重於「小、智、量」，精進防空飛彈、巡弋飛彈等發展。

葛瑞格森強調，台灣擁有良好的地形條件及堅實的武力，但有些事務仍待進一步落實，包括資訊系統整合、強化監偵能力、人工智慧運用等。

由於我國希望向美國購買F-35或其他先進戰機，葛瑞格森認為，此舉「對台灣不見得經濟」。和葛瑞格森一同來台的美國海軍陸戰隊退役上校、日本戰略研究論壇資深研究員紐沙姆則認為，他可以理解台灣對這方面的失望，但站在美國政府角度，美國政府可能不想招惹中國，「（美國是否賣）F-35，我不知道」，但台灣如能取得其他升級型戰機或其他武器、科技，都是他樂見的。

紐沙姆：中國軍機擾台惡霸行徑

對於中國軍機近兩年頻繁接近台灣周遭空域，紐沙姆直言這是「惡霸」行徑，中國試圖對台灣造成心理壓力，因此，台灣應增進自我防衛能力，包括智能水雷、反彈道飛彈、反艦飛彈、長程精準武器的發展，以及增進反潛作戰能力，「台灣是有選擇的，可以選擇放棄，或自我防衛」。

紐沙姆建議，如果台灣更重視自我防衛，願意投入更多資金於軍事支出，當美國看見台灣建軍的努力，將更樂於提供援助，包括提供必要的防衛武器，「這會是個良性循環」。