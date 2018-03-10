美退役將校建議：美日台軍隊可成立救災聯合部隊

2018-03-10

記者呂伊萱、涂鉅旻／專訪

美日主導提倡的「自由開放的印度—太平洋」戰略正在成形，美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森和陸戰隊退役上校紐沙姆近日訪台，兩人接受本報專訪時提到，樂見台灣與印太區域中其他自由國家間有更高程度的合作交流；紐沙姆建議美日台軍隊可聯合成立人道救災部隊，協力因應天災，建構救災網絡，或邀請台灣參與環太平洋軍演（RIMPAC），強化軍事交流。

美應邀請台灣參與環太平洋軍演

印太戰略由美日為核心，與此同時，印度強調「東進政策」，美日於是發展出「四方安全對話」，盼與印度及澳洲一同強化海事安全交流，位處東亞中心地帶的台灣，在此情勢中應扮演何種角色？葛瑞格森表示，雖不確知政治決策將如何進行，且安全對話架構也不等同於緊密的同盟關係，但能肯定的是台灣與其他國家在經濟、學術、人員交流上掌握機會合作，促進更頻繁的交流、共享資訊，並確保與他國互動無礙，無疑是值得投資的方向。

曾促成台灣軍政官員赴夏威夷參與軍事交流的紐沙姆直言，他認為「實際演訓」是很好的途徑，他舉RIMPAC為例，「我非常樂見台灣加入」。對此，葛瑞格森則說，他也希望這件事成真，但端視情勢發展，也許先從觀察員開始；而台灣與日本地理位置鄰近，建議延伸軍事合作能量。

紐沙姆也樂見美國船艦到台灣拜訪，他建議先從美國海岸警衛隊（相當於台灣海巡署）的船艦開始，未來更能朝向常態化靠港發展。紐沙姆也強調，相關舉措當然可能激怒中國，但會讓中國不滿的事情「你可以舉好幾打出來」，美國想做什麼事情，「不需要經過任何國家允許」。

紐沙姆提及，台灣救災經驗豐富，他建議以美日台三國軍隊為核心，在美國領土關島成立一個「中太平洋人道與災難援助指揮部」，組成人道救助與災難防救工作（HADR）的反應部隊；葛瑞格森也同意從HADR合作著手，「這是很好的起點」。

明出席「台美日三方安全對話」

葛瑞格森與紐沙姆明將出席在台北舉行的「台美日三方安全對話」會議。日本退役海軍將領「川村純彥研究所」所長川村純彥、前海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭、前航空自衛隊將領小野田治等人亦來台參與對話。