中國惠台 林毅夫之妻：應配一站式服務

2018-03-10

〔記者施曉光／綜合報導〕中國國台辦日前宣布三十一項惠台措施，出生於台北的中國全國人大代表陳雲英昨在北京出席人大會議時提議，相關配套應該提供一站式服務，並提供「同層同等」待遇，例如在北京工作，就應該能有北京市民的同等待遇。

陳雲英為一九七九年從金門叛逃至對岸的前陸軍上尉連長林毅夫之妻。林毅夫為前世界銀行副總裁，現任北京大學國家發展研究院名譽院長，但目前仍被中華民國國軍通緝中。

陳雲英表示，惠台措施推出後，如何落實是關鍵，對岸許多基層單位往往不熟悉與台灣民眾相關的措施，因此她建議中國政府能將惠台措施放上網路，設立專門窗口，提供台灣民眾一站式服務。

與國台辦合併？港澳辦主任：沒聽過

日前曾傳中國國務院擬將國台辦與港澳辦合併，香港電台報導，國務院港澳事務辦公室主任張曉明昨日參加全國人大會議受訪時否認說，他沒有聽說過港澳辦要與國台辦合併。

對於港媒關注中國國務院總理李克強在工作報告中，對於港、澳僅提「一國兩制」，未見過去的「港人治港、澳人治澳、高度自治」，張曉明解釋，原因是為「節省篇幅」，「一國兩制」是總概念，已包含「港人治港、澳人治澳、高度自治」內涵。

政府工作報告內容龐雜，省掉十二個字也是節省篇幅的「一大貢獻」。