黨產會最快今告發辜嚴母女滅證

2018-03-09

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕黨產會調查發現，婦聯會一百七十箱資料去年五月被辜家搬至台泥倉庫存放後，已於去年底被辜家派兩、三位員工以碎紙機銷毀，由於婦聯會員工指證歷歷，更提供搬運清單、物證，反駁辜家所稱僅為私人物品說詞，黨產會已認定婦聯會的歷年帳冊、勞軍捐檔案，從辜家手中「人間蒸發」，將告發辜嚴倬雲母女滅證，全案最快今日移送北檢，將交由司法機關偵辦。

昨再約談婦聯會幹部及辜嚴前秘書

據了解，黨產會昨日再度約談婦聯會副秘書長汲宇荷，與曾擔任辜嚴貼身秘書的任姓女子。知情官員指出，任女在去年搬運過程中負責「押車」，前兩天她突然在舊手機中，找到一張婦聯會資料存放在台泥倉庫的照片，證明公家檔案放在辜家倉庫，讓黨產會再度找她約談。

婦聯會員工供詞顯示，辜嚴倬雲下令將婦聯會歷史檔案搬空，由汲宇荷擔任「總指揮」，一百七十箱資料以婦聯會的小轎車、休旅車運至德惠街的台泥倉庫房間存放，全交由辜家保管。

黨產會發言人施錦芳指出，據婦聯會所提供的清單，檔案確實在辜家手中不見，無論是隱匿或毀損，皆違反「促進轉型正義條例」及「刑法」侵占罪等規定，最快將在九日告發辜嚴倬雲及辜懷如母女。

此外，婦聯會主委雷倩昨日聲稱，婦聯會所收勞軍捐非千億元，僅收一百五十億元，且照顧軍人及眷屬，扣完後，剩不到六十億元；黨產會反駁，曾函詢中央銀行，並查閱外匯資料，估算歷年勞軍捐金額約為九六五億餘萬元，婦聯會至少分到三分之二。