陸委會批北京 惡意操作「一中」

2018-03-09

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國人大會議此刻正在北京召開，昨天部委記者會邀請外交部長王毅說明中國外交政策。王毅指出，世界上只有一個中國，「台灣是中國不可分割的一部分」，這已是國際社會多年來形成的共識；堅持「一個中國」原則，不與台灣進行官方往來，也已成為「各國遵循的國際準則之一」。

王毅稱不與台灣官方往來是國際準則

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，中華民國是主權國家，有權利與世界各國發展關係，台灣的民主、自由、人權與法治的發展，受到國際社會歡迎，中國大陸應尊重我與各邦交國維繫邦誼的權利。兩岸應在國際間相互尊重與友善對待，才能維護良性、和諧的兩岸關係。

邱垂正也說，這兩年來，中國大陸持續透過各種手段，在國際間惡意操作「一中原則」，以零和思維打壓台灣的國際空間，傷害台灣人民的情感，對岸唯有尊重台灣尊嚴與權益，透過溝通對話化解分歧，才能開展建設性的兩岸關係。

親中港媒提到有關台灣是否會面臨「雪崩式斷交潮」的提問時，王毅宣稱，與「唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府」建立外交關係，開展正常合作，「顯然是順應時代潮流的正確選擇，也完全符合這些國家和人民的自身和長遠利益，當然是大勢所趨，而且勢不可擋。」

王毅表示，「解鈴還須繫鈴人」，台灣當局應該儘快回到九二共識的正確軌道上，這樣兩岸關係才能重新開闢和平發展的光明前景。