焦點評論》惠台31這招

2018-03-09

記者鄒景雯／特稿

二○一四年太陽花運動爆發，導致服貿協議在立法院胎死腹中，確定遙遙無期之後，國民黨若干在兩岸之間絡繹於途的要角，眼見開放的特定利益遭到卡關，當時就傳出他們積極向中國涉台單位獻策，建議對岸與其受制於此間的民主程序，造成對台工作受阻，何不化被動為主動，直接就服貿貨貿協議中「操之在我」的內容項目，單方面地逕行實施，根本不必管台灣政府同不同意。

到北京熟門熟路的這些人，那時即分析，台灣是民主國家，執政者必須爭台灣的民心，中國要和平統一，執政者也必須爭台灣的民心，既然雙方是爭台灣民心的比賽，中國當然要反守為攻，何須執著於台灣也要對等開放？

中國什麼不多，就是人多，光是中央到地方各省市的對台系統與研究機構，就不知道有多少人，他們的動員能量，連遠在太平洋另一端的老美，都憂心台灣遭到徹底滲透。當台灣被走透透之餘，台灣本身還有政商權貴給他們出主意，這樣的不對稱，超過雙方量體的懸殊，才是今天我們看待中國問題必須具有的準備心態。

服貿協議之後，北京的步伐，果然若合節拍地朝向「準國民待遇」的方向徐行，儘管大家會打趣威權國度的上訪、被失蹤等中國人民的待遇，實在令人難以消受，但是隨著習政權幅度與力度不斷的加大，惠台三十一措施已是公開進入「國民待遇」的實踐，這時就要暫緩開玩笑，先把自己的陣地全部檢查一遍再說。

民進黨政府現在正在初步研究的階段，有些不具名的官員似乎認為，若干對台開放項目，違反台灣現行法令，例如台灣禁止企業赴中投資鐵公路、水利、機場、捷運與輸配電等公共基礎設施，也規定國人不得赴中擔任黨政軍職等等，因此不是北京說了算。這樣的評論，若是文宣叫戰，也就罷了，如果是信以為真，幻想可以產生絕對拘束力，那就是無視對岸之所以把球拋過來的企圖。

自蔣經國晚年以來，兩岸民間的交流狀態，哪一個不是人民跑在政策、法律之前，政策與法律因形勢已成被迫開放或修正？兩岸婚姻如此，中國學歷也如此，這是民意政治的「特色」，也因為如此，中國二十九個單位匯集了三十一個項目，做為對台灣人的吸引，對台灣政府的出招，才構成挑戰。換句話說，是正面表列對負面表列、施惠對公權力的角力。

政府預定下週要提出應對之策，在正式公布之前，請事前與有關的利害關係人先試試水溫，確認到底有沒有真正對上焦，台灣人對中國政府的普遍觀感是一回事，台灣人評價政府有沒有能耐周旋又是另外一回事，一定要慎重、接地氣。