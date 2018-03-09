中國「惠台」措施 黨政人士：對付香港也用這套

2018-03-09

〔記者蘇永耀、李欣芳、鍾麗華／台北報導〕中國對台拋出卅一項所謂惠台措施，行政院昨由副院長施俊吉邀集相關部會討論。黨政人士指出，中國這套統戰伎倆，與其說是惠台，不如說是一切為了「利中」，在過程中或會找些樣板，但不會對台灣民眾一體適用，北京對付香港也是用此模式，「表面開大門，但處處關上小門」，藉機進行統戰及分化。

不會對台灣民眾一體適用

在因應策略方面，國安人士強調，由於這些措施已觸及許多政策面向及細節，國安會討論後也定調由行政院召集相關部會研議因應方案，並逐項檢視及釐清對台的可能風險。

相關官員舉例，中國開放台灣專業人才可以申請科研計畫的基金，這部分台灣必須要做出因應，如果在台的大學教師提出申請，政府就該有一道防線。此外，中國還開放兩岸交流團體可以申請經費，如果坐視不理，以後在台灣的兩岸交流團體恐將出現一堆「買辦」，專拿中國的錢在辦所謂的交流。

黨政人士指出，中國這套統戰伎倆，與其說是惠台，不如說是一切為了「利中」，極盡統戰分化之能事。在市場開放過程中，或會找一些樣板來當宣傳，但不會對台灣民眾一體適用，其中不乏考慮政黨背景、政治信念等，「統獨主張不同」者，結果必然不一樣。

黨政人士還說，中國這套表面開大門，但處處關上小門的模式，香港的體會是最深刻的。北京對香港實施ＣＥＰＡ（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排），表面開放許多服務業，但實際落實到各地方政府，常出現另設條件排除港商及外商。台灣社會對中國所謂的惠台，不必存在天真的友善幻想。

政院下週提反制應對之策

因應中國提出卅一項惠台措施，行政院由副院長施俊吉組成的專案小組昨召開「會前會」，進行各部會資料彙整。陸委會副主委邱垂正昨表示，國安會與行政院已研擬相關的應處措施，行政院下週也會提出相關的配套。

對於傳出中國擬將二代卡式台胞證號比照中國民眾身分證號，增加至十八碼，邱垂正說，陸委會對此已有掌握，也注意到卅一條有擴大台胞證使用的相關事項，此舉有統戰與蒐集監控在陸台民個資與隱私的疑慮。