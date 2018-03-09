美媒踢爆》中國在美發走路工 歡迎習近平

2018-03-09

外交政策期刊：北京搞金錢動員

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕美國外交政策期刊今天在網站上發表的一篇調查報導指出，中國國家主席習近平二○一五年九月訪美時，大批中國留美學生是拿了「走路工」去歡迎他的。中國不但以金錢動員留美學生，更把意識形態的手伸進各美國名校的中國學生學者聯誼會去。

這篇以「中國的長臂伸進美國校園」為題的報導指出，那次習近平訪美，中國駐美大使館透過微信動員學生去歡迎，甚至聯絡到半夜三點。一名就讀喬治華盛頓大學的學生透露，他們事後每人領到二十美元。這並不是單一事件，習近平二○一二年以副主席身分訪問華府時，中國駐美大使館同樣發動學生去歡迎，喬治華盛頓大學中國學生學者聯誼會的成員在隔年元月的微信，通知出席者帶著證件來領錢。

意識形態的手 伸進中國學生團體

這篇文章表示，用錢動員學生參加歡迎會只是中國政府與留美學生、學人維持緊密互動的一個例子。原本中國學生學者聯誼會成立的目的是為了學生的安全與福祉，但在習近平強化黨對社會的全面控制後，中國政府企圖以意識形態影響學生，使部分中國學生出聲反對政府的介入。

報導說，中國對海外學生的直接支援和控制是獨一無二的。一些中國留學生擔心這個發展會讓他們被懷疑是中國間諜，連美國官員也擔心這個趨勢。美國聯邦調查局人員克里斯多弗．雷就在最近的國會聽證會上說，中國動用非傳統的情報收集，特別是在學界，中國對全美社會都是威脅。一些喬治城大學的中國留學生很不高興，寫信給校長指控這是「麥卡錫主義式的瘋狂」。

外交政策報導，中國留美學生已經超過三十三萬人，每三個國際學生中就有一個是中國留學生。文章指出，匹茲堡大學中國學生學者聯誼會會長在微信中說，他們每年從中國大使館領到六千美元的補助金，但隨後刪文。西南大學中國學生學者聯誼會在二○一六年以慈善團體名義向美國國稅局申報逾十萬七千美元的免稅捐贈款，卻沒有列出任何會費或募款收入。

除了幕後的金錢連結，政治壓力是學生們最擔心的。一位中國留美學生告訴外交政策的記者，「在獨裁國家裡的自我審查就是不斷小心自己的言行。」