陳田錨辭世 享壽90歲

2018-03-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕縱橫南台灣政壇卅年、創下高市議長任期最久（連五屆）紀錄的陳田錨（見圖，高市議會提供）昨天辭世，享耆壽九十歲。家屬預定明日在原大眾銀行總部六樓設置靈堂，供市民、親友向老議長致意。

高市議長康裕成難過地表示，老議長為人謙和、處事有原則、且非常照顧後輩，是政壇典範，高市議會將盡全力協助後事。

高雄陳家 指標人物

陳田錨摯友則轉述陳家說法，透露陳田錨過年後體力明顯衰退，他老人家可能知道身體狀況不樂觀，卻一樣泰然，還在電話中告訴住在美國的弟弟，如果他走了，不用特別回台灣，只要在海外跟他說聲「阿兄、再會」就好了。

陳田錨生於一九二八年，出身陳中和家族，父親陳啟清是前高雄市長陳啟川胞弟。

高雄陳家是日治時期台灣五大家族之一，第一代陳中和以蔗糖買賣起家，奠立龐大基業，第二代則擴展至政商界，以曾任兩屆高雄市長的陳啟川、當過高市議員和制憲國代的陳啟清為代表；縱橫南台灣政壇三十多年的老議長陳田錨，則是第三代的指標人物。

陳田錨於一九五八年首度當選高市議員，在高雄市還是省轄市時期的第四屆到第七屆連任市議員，並於第七屆擔任議長。

高雄改制直轄市後，陳田錨再度獲選議員並連任四屆議長，前後共擔任五屆高市議長，是高市議會史上議長任期最長的一位，也曾是得票數最高的一位。陳田錨處事圓融、待人誠懇，在地方與藍綠陣營都維持相當情誼，家中經常有政壇人士登門請益；吳敦義競逐國民黨主席時曾專程拜訪，參與民進黨市長黨內初選的立委趙天麟、今年大年初一也曾向老議長拜年。