辜嚴自殺式全捐 雷倩指辜家其他人規劃

2018-03-08

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會資產與金流問題衍生風波不斷，針對關鍵的會務財務資料，黨產會已由被約詢人員口中證實，一百七十箱資料被分批碎掉；婦聯會主委雷倩昨表示，看來大逆轉的真相漸浮現，雖然不解，但同仁都深信，自殺式要資產全捐的建議，絕對是辜家其他人的縝密規劃。

雷倩說，她看媒體報導，發現可以協助婦聯會打行政訴訟、辯駁財產不是不當黨產的一百七十箱資料，辜家員工已坦承碎掉，回想去年底、今年初的逆轉，真相逐漸浮現，只是同仁想不出究竟為了甚麼。她實在為婦聯會員工感到不捨，兢兢業業卻被財團推為代罪羔羊，也為在第一線從事慈善公益的義工志工感到不捨，只求奉獻卻成為政黨鬥爭的棋子。

婦聯會前主委辜嚴倬雲二日呼籲雷倩與婦聯會會員，讓婦聯會全部資產回歸國庫。對此，雷倩則形容其為「自殺」，因為等同於組織完全解散，絲毫沒有提及「公益精神延續、過去名譽保護、會務運作自主」等去年辜嚴主持行政契約談判時的重點。她還說，跟隨辜嚴最久的同仁都深信，現在的建議絕對是辜家其他人的縝密規劃。

雷倩第三度請辭 婦聯會慰留

婦聯會昨日下午召開常委會時，雷倩卻第三度請辭主委職位；婦聯會核心人士指出，因出席常委都表示慰留，人數通過法定標準，所以雷也勉為留任。