沉迷酒店入不敷出 退役中校淪共諜

2018-03-08

〔記者鮑建信、李立法／高雄報導〕藍姓退役中校在中國工作，因沈迷酒店入不敷出，被中國吸收，涉嫌返台發展組織、蒐集情報，被檢調憲等單位破獲，不排除藍曾提供軍情局等單位人員名單給對岸。高雄高分檢對藍嫌限制住居，並朝違反國安法、外患等罪偵辦。

坦承收到報酬 提供軍官名冊

據悉，藍嫌應訊時坦承收到報酬，提供軍官人事名冊，但否認在台發展組織。

據了解，二年前屏東憲兵隊接獲檢舉，指藍嫌前往中國工作期間，被對岸收買後，涉嫌返台吸收現、退役軍官，並蒐集軍方情資，乃報請高雄高分檢檢察官李靜文指揮調查、擴大偵辦。

辦案人員監聽、跟監藍嫌長達一、二年，發現他外出大都獨來獨往，並懷疑其已獲悉自己被鎖定，因此檢調在二月一日前往屏東竹田鄉住處搜索，查扣筆電、手機、光碟等證物，電腦內雖有其親友建置的Ａ片檔案，但與藍無關。

據了解，五十八歲的藍嫌，在台從事軍職約十五年後主動申請退伍，十多年前赴中國發展，擔任台商工廠的幹部，月薪九萬元，後來與當地女子結婚。因其經常流連酒店吃喝玩樂，加上其妻開銷頗大，終因入不敷出、債台高築，進而鋌而走險，替中共做事，返台找昔日袍澤蒐集情資，外傳他遭色誘，並非事實。

由於藍自國防管理學院畢業，八十五年以中校退役，認識許多學長、學弟，有多少人涉案，目前仍待清查，辦案人員並將查扣的軍官名冊備份，送往相關單位鑑定，了解有無軍情、國安局的人員因此曝光，此舉攸關其是否構成洩漏軍機的重罪。