國安人士：中國惠台非首次 都口惠實不至

2018-03-08

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國宣布所謂惠台卅一項措施，據指出，國安會秘書長李大維已在週一召開會議進行戰略評估。黨政人士指出，由於美國國會剛通過友台的「台灣旅行法」，北京除藉此壓抑內部鷹派的聲音，也是與美方在台海議題上進行過招。至於我方作為，在行政院長賴清德指示下，政院副院長施俊吉今將召開跨部會會議逐項盤點，決定相關因應政策。

國安人士說，中國對台向來是軟硬兩手交互，此時祭出看似和緩的作法，頗有一改先前因M503航路事件讓兩岸間略微升高的局面，另因美國國會剛通過友台的「台灣旅行法」，中國內部必然升高對美或對台的強硬聲浪，北京高層此時拍板所謂的惠台措施，是對外、尤其是對美拋出訊息，現階段對台政策仍以深化兩岸經濟融合為主軸，選在召開人大、政協兩會前夕公布，則是為了壓制期間可能出現的鷹派聲音。

國安人士也強調，中國在這時間點的動作，則是盱衡美中台三邊關係下的精密計算，而這仍是服膺於併吞台灣為目標的階段性手段，台灣社會切莫天真以為北京是進行友善的措施。

對於這卅一項措施，據指出，國安會已在週一召開會議進行戰略評估，相關部會並提出初步的意見與策略。黨政人士表示，中國所謂「惠台措施」的招數，過去已經使過很多次。從每次的海峽論壇、國共論壇，乃至所謂兩岸企業家峰會、國台辦與台商座談或記者會，都講過一堆，但不同於民主法治國家的令出而行，中國政策經常「口惠實不至」，應該是外界普遍的經驗。

黨政人士也分析說，這次是國台辦出面公布，但國台辦在中國各部委裡算是相當「弱勢」的機關，將來中國其他部會是否願意配合，以及地方政府是否都會買單，恐怕都是問題。

政院今跨部會盤點 決定因應政策

至於我方作為，由於中國推出的措施涉及經貿、科技、文化、教育等眾多部會的職掌，行政院今天將首度召開跨部會會議，進行逐項的盤點。

相關官員表示，中國提出的對台開放措施，有些已對外國開放，只是把台灣也加入，有些則涉及屬於兩岸協商的層次，但中方拒絕與我方溝通而單方面執行，這將觸及我方相關法令，例如台灣赴中投資就有十項基礎項目屬於禁止之列，例如鐵公路、機場等，台灣專業人士可申請的中國「千人計畫」與「萬人計畫」，也恐牴觸赴中不得擔任黨政軍職等規定。