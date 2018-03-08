中國惠台措施 拉攏影視產業 鄭麗君憂 「審批」潛規則恐輸台

2018-03-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國祭出惠台卅一項措施，拉攏對象涵蓋台灣影視產業，文化部長鄭麗君昨憂心表示，中國藉此把「審批」潛規則輸入台灣，未來台灣作品看不到國旗、國歌，台詞也不能有民主自由。為振興台灣的文化內容產業，文化部已提出的「文化內容策進院設置條例草案」，近日將通過行政院審查。

未來台灣作品恐無國旗國歌

台研會昨舉辦卅週年系列論壇，由台研會創辦人、前監委黃煌雄主持，邀請鄭麗君、台中市長林佳龍、中研院社研所副研究員吳介民、中研院台史所副所長張隆志等人與談。

鄭麗君強調，惠台卅一項措施，包括台灣人參與影視製作、電視與電影輸中不受限制，不過，中國本來就沒有電影配額的規定，部分惠台措施有些早已存在，與現行規定沒有什麼差別，中國是否真要對台灣開放，尚待觀察。

鄭麗君表示，中國去年三月實施「電影產業促進法」，明訂中國企業不能與傷害民族感情的個人合作，同時去年九月也提出「關於支持電視劇繁榮發展若干政策的通知」，當中也明文對戲劇做思想審查。

鄭麗君指出，中國似乎想對台灣影視人才開門，另方面卻也看到中國加深審批力道，從題材作品，到個人日常表意自由的審查，但文化最重要在於表意、思想與創作自由，必須尊重每個創作者。而這些審查制度潛規則，是否未來也會隨之輸入台灣，文化部也會注意。

吳介民認為，中國因素的「進化版」正在台灣發功，台灣在面對中國時也需要進化。「不是把國民黨選下去，台灣就沒事了。」台灣要思考如何超越選舉週期的束縛，不然無法處理這麼大的歷史議題。

林佳龍表示，兩岸關係從前總統李登輝的特殊國與國、陳水扁提出一邊一國、馬英九的一中各表、總統蔡英文的維持現狀。他認為台灣已蛻變出自己的主體性，對於中國，「沒辦法改變對方，也不想被對方改變」，兩岸互為主體性或可做為未來思考方向。