漁業署︰「東半球28號」違規在先

2018-03-07

〔記者吳欣恬／台北報導〕蘇澳籍「東半球二十八號」漁船兼營娛樂船，在三月三日及四日遭日方公務船驅逐，甚至發射水砲驅趕。漁業署昨指出「東」船連兩天違規，近日將請船主進行說明並依法開罰；漁業署長黃鴻燕怒批︰「好好的台日關係，被這艘船搞壞掉！」「糾紛都是這樣子來！」

越界進入日經濟海域

黃鴻燕表示，日方雖有執法過當的疑慮，但我方也要門關起來檢討。「東」船於二月二十八日至三月三日以特定漁業出港，三月一日至三日間未經漁業署許可，進入台日漁業協議海域內作業，違反「延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」第三條。

黃鴻燕說，根據航跡顯示，該船三月三日回程時，更越界超出了台日漁業協議海域，進入日本經濟海域作業，遭日本水產廳公務船追逐。

踰越30浬規定 將開罰

黃鴻燕指出，「東」船三月四日搭載十多名釣客，以娛樂漁船出港。依照「娛樂漁業管理辦法」規定，活動區域限制在台灣本島距岸三十浬內，該船卻駛至距本島海岸三十七浬，接近日本經濟海域，再度遭日本公務船驅逐，並發射水砲。漁業署表示，上述違規情事，可分別核處收回該船漁業證照及幹部船員執業證書一年以下或罰鍰。

黃鴻燕透露，「東半球二十八號」是兼營延繩釣漁船，並不需強制安裝漁船監控系統（ＶＭＳ），漁業署監控中心雖有掌握航跡，但因非專營，所以不在監控名單，而未在該船違規進入台日漁業協議海域內作業時，發出警示並要求離開，這次事件凸顯此一漏洞，會儘快加強管理，把漏洞補上。