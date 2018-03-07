5月漢光34號演習 中國機艦繞台納推演

2018-03-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部年度演訓「漢光卅四號」演習預定於今年五月登場，六月至九月則安排一系列兵種與軍種聯合作戰訓練。國防部昨表示，今年度演習訓練課程、操演項目將延續去年作法，但操演細節待日後公佈。另外，由於中國近年機艦繞台頻率增加，國防部也說，我國從事軍事訓練，「一定會有所應對」。

總統蔡英文上任後，國軍歷年漢光演習皆結合當時局勢推演，例如二○一六年「漢光卅二號」演習，假想敵軍自台灣東部進犯後，意圖自雪山隧道直攻我國中樞，因此國軍封鎖雪山隧道，進行防衛作戰演練。去年則在澎湖實施三軍聯合反登陸操演，也藉由多重火力反擊敵方舟波，驗證國軍「重層嚇阻」戰略、「濱海決勝」戰術作為。

國防部表示，今年五月將依敵情威脅、未來作戰發展趨勢，依照「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」等作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導和管制，各軍種司令部負責訓練、演習與備戰任務；六到九月將實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。

防衛靠國軍 還需凝聚全民

中國今年度國防支出高達一兆多人民幣，對於兩岸軍費差距不斷拉大，國防部發言人陳中吉表示，國軍持續就「不對稱作戰」進行戰術、戰法的廣泛思考，且打防衛作戰除倚靠國軍力量，還需凝聚全民，「未來戰爭絕對不是只有國軍負責，而是全民總動員。」