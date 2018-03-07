焦點評論》吳副該不該去

2018-03-07

記者鄒景雯／特稿

國民黨正在積極交涉可能在下個月舉行的國共論壇（或稱兩岸論壇），「吳習會」能不能順勢在對岸舉行，牽涉到諸多變數，但就吳敦義身為黨主席的決策考量而言，其實只有一個判斷標準，若對台灣整體有利，就會對國民黨選舉有利，也會對吳敦義的在台聲望有利，否則，即反之。

問題是，台灣的難處就在於，政治工作者對於何謂台灣利益？各據立場，看法南轅北轍。長期以來，多半是國家認同上的歧見；新的時代，更多的是策略與計算的爭執。例如，台北市長柯文哲為了要籌辦世大運，希望中國能不杯葛，並且派隊參加，於是主張用「兩岸一家親」去口惠一下，自認毫無成本。然而這個判斷，直到今天，其後座力仍然強勁，甚至延燒成民進黨該不該再「禮讓」的核心議題，就是很好的證明。

國民黨的支持基礎，固然不像柯文哲之於民進黨這麼交疊，但是二○一六年大選的態勢，已經非常清楚地標示了否定「馬英九路線」的主流民意，國民黨彷彿被判了信任死刑，近代史上當然的一黨獨大政黨，被打趴在地獄門口，這個示警，國民黨的菁英，特別是有志二○二○者，不可能不知道，因此斟酌的必要，沒有比柯Ｐ少多少。

橫在吳敦義眼前的是兩個基本問題：「一個中國」的政治前提，要進貢到什麼地步？又能交換到多少天朝的賞賜帶回來？前面這一題，在中共三中之後，可迴旋的空間已經愈縮愈緊，甚至對岸給民進黨的容忍度會大於國民黨，畢竟民進黨才是執政黨，如果老共對吳敦義寬鬆，就沒有基礎對蔡英文嚴厲，換言之，國民黨要跨過更高的門檻，也勢必要退讓的更多。

關鍵是後面這一題會有好答案嗎？中國國台辦已經在日前逕行公布了三十一項惠台措施，內容包山包海，吳敦義自認還能要到什麼更超越的？尤其這個作法，擺明就是跳過國民黨，直接訴諸台灣人民。解放軍少將朱成虎最近公開受訪的言論，很是刺激，卻真實無比，其反映的可謂是涉台系統的普遍心理。他說：「國民黨一些人過來說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為主流不是這樣」，朱某何許人？他是對岸開國元勳朱德的孫子，被鐵桿共產黨這樣糟蹋，八年腦滿腸肥的國民黨還有臉再去要什麼呢？因此，這一題肯定也艱難。

如果這兩題都不容易，吳敦義與其拖著，到頭來被北京打槍，無法得分，反而失分，不如趕緊做個決斷，搞清楚政黨競爭的戰場在哪裡，給民進黨形成監督壓力的訴求在內不在外，這樣勸告國民黨，誠心誠意，可昭日月。