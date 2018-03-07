中國31措施惠台 賴揆：下週提對策

2018-03-07

〔記者林良昇、蘇芳禾／台北報導〕中國提出惠台卅一項措施，行政院長賴清德昨在立法院答詢指出，政府會嚴肅面對，一項一項檢討，已由行政院副院長施俊吉召集各部會研究，下週會有因應對策出爐，回頭看看目前台灣的制度有無需要調整。

檢視台灣制度 降低中國磁吸

立院昨進行總質詢，國民黨立委江啟臣詢問賴揆對於中國提出惠台卅一項措施的看法。

賴揆指出，行政院要嚴肅以對，中國過去二、三十年來受惠於台灣的資金、人才、技術，經濟蓬勃發展，也處心積慮想拉攏台灣的資源，政府要回頭看看台灣的制度是否有需要調整，減低中國的磁吸效果。

江啟臣表示，惠台卅一項措施裡面有醫療、金融、影視，都是過去服貿協議要談的內容之一，過去要談是雙方一起談，對的是機構，但卅一項措施是對於個人，陸委會擔心「利益會改變國人認同」，政府的因應之道是什麼？

賴揆表示，已請施俊吉召集各部會研究，下週會有因應對策出來。賴揆舉例，台灣和中國簽ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議），台灣也要開放台灣市場，中國幾十年來得利於台灣幫助，現在更需要台灣資金、人才、技術，至少我們沒有受制於中國；他們提出各種「惠台利中」的政策，政府會一項一項檢討。他強調，把中國當作有政治目的也好、需要台灣也好，重要的是要壯大台灣，這是行政院要努力的地方。

國民黨立委柯志恩詢問，政府是否禁止台資參與大陸基礎建設？是否禁止台灣科研機構跟高等學校參與大陸國家發展計畫？會不會禁止國人申請大陸科研計畫基金？

陸委會副主委林正義答詢表示，投資基礎設施屬禁止類；過去大學老師、研究人員，若申請中國大陸的發展計畫或自然科學基金，一定會匯到相關部會。經濟部長沈榮津指出，會提醒我們產業界，參與中國「二○二五中國製造計畫」，中國會求我們的技術、人才、智慧財產權要落地。