賴揆：中國最終是要併吞台灣

2018-03-07

〔記者蘇芳禾、林良昇／台北報導〕中國媒體及相關人員二日透露中國國台辦與港澳辦將合併，民進黨立委邱志偉昨於立法院總質詢時詢問「是否可能研究陸委會、外交部合併做為反制？」行政院長賴清德答詢表示，希望國人了解，中國不管是九二共識或是其他方式，或是用所謂惠台但本質上利中的政策，最後目標都是要併吞台灣。

立委建議 陸委會併入外交部

邱志偉指出，中國對台政策越來越柔軟，國際上一面對台打壓，之前也傳出國台辦要與港澳辦合併。是否可以考慮適度反制？例如陸委會、外交部合併，或是把陸委會在立法院的委員會歸屬調整一下；也可研議把陸委會港澳辦公室，移到外交部港澳辦公室。

陸委會副主委林正義答詢表示，台灣不是孤立的，我們有很多國際奧援，陸委會、外交部、國家安全會議等相關部會都是一體的，因應中國大陸對我們的挑戰和機會，都有詳細的跨部會進行。

賴清德指出，希望國人要了解，不管是九二共識，或是用所謂惠台但本質上利中的政策，中國的目的都是要併吞台灣。

針對中國在國防軍備投入五兆元台幣，賴清德表示，「如果國防預算高就打勝仗，那歷史恐怕都要改觀」。台灣面對中國武力併吞威脅，在戰略上，我們會固守；在戰術上，我們採取不對稱戰爭，除結合國際社會，形成區域和平民主聯防，國防預算也會每年增加。總統已經公開指示，需要的國防武器可以編列國防預算，不足的話會用特別預算。外交預算方面，行政院也會給予支持。

國民黨立委江啟臣也詢問美國國會通過台灣旅行法對我方的影響，並詢問外交部長吳釗燮，會不會因此有「川蔡會」？吳釗燮答詢說，台灣旅行法沒有拘束力，是美國國會希望行政部門能夠提升台美關係；至於川蔡會是假設性問題，目前沒有規劃。