中共首席智囊王滬寧撂重話「對港獨零容忍」

2018-03-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議正在北京召開，被外界視為「中南海首席智囊」的中共中央政治局常委王滬寧，六日在香港地區人大代表小組會議上強調，北京中央「對港獨零容忍」，一切觸犯北京「紅線、底線」之情事，都將依法嚴厲打擊。

香港「南華早報」指出，王滬寧向三十六名港區人大代表提出「對香港的五點希望」，包括貫徹「一國兩制」不變形、不走樣，明白中央對香港有全面管治權；依法治港；社會各界多支持港府施政；逐步融入國家發展大局；增強愛國精神和對國家認同感等；並再度警告，不會容忍任何將香港從中國分離，以及削弱「香港基本法」之舉。

外界臆測王將主掌港澳事務

據港區人大代表團副團長黃玉山轉述，王滬寧在會中開門見山地提及「堅守一國兩制」，並指中央已了解香港出現提倡「港獨」之行為，但任何逾越國家主權、國家安全利益、憲法和基本法等「底線、紅線」之舉，中央的態度為「零容忍」，將予以嚴厲打擊。王還強調，國家命運與港人息息相關，香港青年的前途與國家發展密不可分。

因此，針對香港經濟，王滬寧特別提到，北京將提出更多倡議，讓港人嚐到國家發展的「甜頭」，但此舉有賴香港全面參與北京的發展策略，包括「一帶一路」和橫跨廣東省、香港和澳門的大灣區發展計畫等，與「內地」進一步整合。王還強調，香港融入國家發展大局，是「無可避免的選擇」，最後還稱讚香港特首林鄭月娥的政府「開局良好」，中央將繼續予以支持。

王滬寧目前在中共中央政治局七名常委中排名第五，兼任中央書記處書記。王曾輔佐江澤民、胡錦濤、習近平三代總書記，被視為「中南海首席智囊」，習近平的「中國夢」策略，即被視為出自王滬寧之手。與此同時，王此次出席港區人大小組會議，也被臆測是否今後將主掌港澳事務。