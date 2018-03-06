拆路障碰釘子！ 柯聯繫獨派遭拒

2018-03-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕為尋求連任，台北市長柯文哲意圖逐步「拆除地雷」。除了已與蔡英文總統會面，據悉，柯近日也嘗試與部分獨派本土社團聯繫，但遭拒絕，獨派人士甚至以「就是遇到柯，也不想跟他說話」來表達不爽。台灣北社等本土社團明也將召開「首都市長應該領航全國，不要禮讓」記者會，訴求若民進黨再禮讓柯文哲，獨派將不會投票。

本土社團︰民進黨再禮讓柯 將不投票

獨派人士強調，台北市長人選應該領航全國，柯文哲顯然不適格，「我們一直在忍耐！」現在對柯已經忍無可忍，要向蔡總統釋放這樣的訊息。獨派也警告，民進黨若禮讓柯文哲會有「其他副作用」，對民進黨其他縣市長大選，以及縣市議員選舉席次不利。

不過，即使柯備受深綠、獨派批評，卻受到前總統李登輝力挺支持。柯市長上任至今，多次私下拜會李登輝，兩人關係相當友好。李登輝在二月廿八日受訪時，被問到台北市長選舉問題，更大讚「柯文哲不錯」，直言「民進黨沒人嘛！」

至於民進黨主席、總統蔡英文今年一月與柯文哲私下會面，除觸及選舉議題，還談及綠營敏感神經的兩岸政策。由於柯文哲過去在兩岸政策發言多次讓綠營難以接受，黨內人士指出，柯的發言讓綠營支持者感受柯「不是自己人」。

柯文哲上任後延續兩岸城市交流的政策，舉辦台北與上海的雙城論壇，會中暢談「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，更形容兩岸是「夫妻關係」，「床頭吵、床尾和」，引發綠營不滿。

黨內人士指出，柯文哲的發言讓綠營認為柯不是自己人，且柯在兩岸政策發言，原本可以做更完整的詮釋，卻說出「床頭吵、床尾和」等輕佻的話語，之後也表現不在乎的態度，一定會引發綠營支持者不滿，尤其政治人物要選舉時，就會更受檢驗。