侯友宜、周錫瑋 火藥味竄升

2018-03-06

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長黨內提名登記作業從昨天起至七日止，辭官參選的侯友宜昨天第一位完成登記，他表示，要做的事情趕快做一做，不要拖泥帶水，辦完才會開心；對於前台北縣長周錫瑋連日來的質疑，侯友宜一改以往的迴避，以「批評別人並不會成就自己」回擊。藍營黨內初選漸有火藥味。

侯︰批評別人不會成就自己

周錫瑋昨天請人領表。他表示要在最後一天、七日才登記。他仍重申舉辦全國電視辯論會、初選時間要一個月、由中央黨部主辦全民調等訴求。

侯友宜請辭新北市副市長的辭職案今天起生效，侯的火力在辭官後已明顯「升溫」。對於周錫瑋批評他在黨慶活動不拿國旗，侯前天在後備憲兵聯誼活動回擊「不是把國旗拿在手裡就是愛國！」諷刺周的意味濃厚。侯友宜昨天登記時，對於周錫瑋連日抱怨黨內初選不公、為侯友宜量身打造等，再反擊「批評別人並不會成就自己」，表示自己一切遵守黨的機制與規定。

侯友宜並說，競選是把自己對市政、對市民的作法跟想法，透過各種方式清楚表達，他會積極透過臉書、網路向市民報告並爭取認同，「辯論只是形式之一，未必是最好的方式」。

周︰初選不公 遭機關算盡

周錫瑋昨再批國民黨新北市黨部初選公告缺乏民主機制，質疑市黨部主委李乾龍「何必規劃得那麼機關算盡？」李乾龍則說，黨內初選公告都依照黨中央的辦法，也呈報黨中央核准、內政部備查，並無不妥。