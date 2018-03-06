民進黨縣市長初選 嘉縣傳賄選 涂姓夫婦訊後交保

2018-03-06

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民、楊淳卉／綜合報導〕民進黨嘉義縣長初選昨晚進行電話民調，前農委會副主委翁章梁、縣議長張明達兩雄相爭，黨中央預定今天上午公布民調結果。不僅選戰過程競爭激烈，檢調昨天更出手調查賄選案件，並在朴子市帶回七人偵訊。檢方複訊後，涂某與其施姓配偶被認為涉及賄選，各以五萬、二萬元交保，其餘人員請回。

民進黨發言人蔡適應表示，政黨初選已納入選罷法規範，黨中央正密切關注此事，若候選人有違紀行為經查出屬實，將依相關規定處理。

依選罷法，政黨初選涉賄選，可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科一百萬元以上一千萬元以下罰金。

嘉義縣由民進黨執政已有十八年，國民黨至今未提出縣長參選人，民進黨初選出線者，被評估在大選獲勝機率高，因此初選的競選看板、造勢活動幾乎都比照縣長選舉規模；但同室操戈也造成嚴重分裂，縣長張花冠支持張明達，立委陳明文與蔡易餘支持翁章梁，雙方陣營互指對手是黑金或官司纏身，幾近撕破臉。

翁章梁陣營影射對手涉案

張明達陣營稱不排除提告

嘉義縣調查站昨在朴子市帶回四人偵訊，偵辦疑似地下賭盤與賄選案件。消息傳開後，嘉義地區不少人在LINE群組轉傳「快訊！嘉義縣長初選第一樁賄選調查確定」的訊息，指朴子市某麵包店涂姓老闆在店內要求員工寫下電話並簽名，再發給每人二百元，暗示支持特定人選等。

蔡易餘隨即在臉書發文「議長，你真的了解你的團隊嗎？對你團隊的所作所為，你從不加以約束，你的人和已經劣化成放任與不管，任憑這群人揮霍你的金錢，這正是讓嘉義縣走向不穩定的最大因素！」

張明達競選總部發言人黃嫈珺表示，案件在司法調查中，意圖影響選戰的影射手法，若傷害選情，將對散播謠言者提告；她並指此案是個人行為，也有可能是對方支持者反操作。

此外，民進黨選對會昨也指出，接獲高雄市及台南市初選多起參選人檢舉，分別有違規宣傳民調及臉書LINE攻訐抹黑之狀況。

據了解，登記台南市長初選的立委陳亭妃向黨中央檢舉有「毀妃計畫」，有大量假帳號散布抹黑影片，立委黃偉哲也向黨中央檢舉不斷遭人抹黑；登記民進黨高雄市長黨內初選的立委趙天麟，違規於三月二日後仍在宣傳影片提及民調，但經提醒已拿下。