婦聯會1100萬 捐助馬成立的基金會

2018-03-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會持續追查婦聯會近十年捐贈金流發現，有高達六．一七億元流向國民黨及其基金會，其中馬英九捐助成立的「新台灣人文教基金會」，前後收了婦聯會共一千一百萬元。婦聯會去年更砸下重金，以每人十萬元「出席費」，找專家學家出席兩場聽證會為其辯護，遠勝官方提供給出席學者的二千元車馬費。

黨產會調查發現，婦聯會以贊助辦理災區課輔名義，在二○一一年共捐九百萬元予「新台灣人文教基金會」，二○一六年更大方贊助二百萬元業務營運費用。

此外，過去婦聯會的祈禱會活動，常於士林官邸大客廳舉行，當士林官邸轉型成蔣家故居景點後，郝市府自二○一一年委託由國民黨捐助一．五億元成立的「中正文教基金會」管理維護，婦聯會連三年共捐九百萬元給基金會，加碼贊助二百八十萬元辦「永遠的蔣夫人」特展。

婦聯會前主委辜嚴倬雲反對太陽花學運，在二○一四年曾以婦聯會名義在報紙刊登「給反服貿同學們的一封公開信」廣告，要學生快回家不要佔領立法院。婦聯會當年也捐了二百萬元給中華民國警察之友總會，感念警察在太陽花學運中執法辛勞。

二○一六年，由辜嚴倬雲擔任董事長的聖約翰科技大學，婦聯會也捐贈二千萬元給該校老人服務事業系，校園內更有「倬雲游泳池、倬雲樓、倬雲廳」，感念辜嚴為學校出錢出力。

每人10萬 重金聘專家辯護

黨產會在去年四月廿七日、七月十八日辦了兩場婦聯會聽證會，婦聯會先後邀請數名法律系學者及專家出席，駁斥婦聯會為國民黨附隨組織說法。黨產會近期在帳冊內發現，婦聯會是以十萬元「出席費」代價，找學者及專家為其辯護，讓黨產會委員不禁感慨，「代表官方的專家學者只領二千元，婦聯會有錢到另外多給十萬！