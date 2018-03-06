高碩泰︰台美高層互動 美展現善意

2018-03-06

台灣旅行法通過 盼未來互訪有更大的空間

〔駐美特派員曹郁芬、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕台北駐美代表高碩泰四日表示，參、眾兩院無異議通過台灣旅行法，是一個正面、令人鼓舞的發展。過去一年半來，美行政部門在落實高層互動方面有表達善意與誠意，包括蔡總統與副總統陳建仁的高層過境禮遇，美也曾派資深官員到台灣，希望未來能找到更大的空間。

高碩泰四日在台北駐美代表處舉辦新年聯歡晚會之前舉行記者會。他也表示，高雄市長陳菊一行二十多人預定三月十七日起訪問紐約、華府、費城，考察主題是都市建設與綠建築，駐美代表處將提供禮遇與行政支援。

至於台灣旅行法通過後，台灣是否會有高層訪美？高碩泰說，目前國內沒有指示做相關規劃；而美方會不會利用美國在台協會（ＡＩＴ）新大樓揭幕突破高層官員訪台？高碩泰說，ＡＩＴ已在積極地規劃，美方在辦喜事，祝賀的同時，台灣當然也拭目以待。

對於川普總統對貿易夥伴徵收懲罰性關稅以及美中可能出現的貿易戰，高碩泰說，台灣是美國最重要的貿易夥伴之一，有些個別產品，台灣相關經貿單位準備透過世貿組織的機制做反映，台美也在台北和華府進行諮商，希望了解美方經貿政策的走向，不可掉以輕心。至於美方關切的美豬與美牛進口問題，他說，台灣有誠意處理，但正如台灣相關首長所說的，這些應是議題，不是前提。

陳菊率團訪日 與謝長廷同台無互動

另外，陳菊去年底出版新書，引爆與駐日代表謝長廷之間的積怨，陳菊與五縣正副首長五日率領上百家台灣食品廠商到日本參加「東京食品展」，陳、謝兩人在東京的一場記者會同台，兩人卻完全沒有互動，不但座位分隔在會場兩側，即使站到台上也形同陌路。

陳菊去年十二月出版新書「花媽心內話」，直指謝長廷在二○○六年反對她參選高雄市長，謝喊冤也說了重話，希望不要以「妖魔化別人」來尋求轉型正義。去年底，謝長廷曾親赴高雄試著還原真相，但未與陳菊見面，兩人關係降到冰點。