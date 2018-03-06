漁會理事 批日方鴨霸

2018-03-06

破壞台日雙方信任感

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台灣漁業相關單位近日要與日方商討台日漁業協議內容，在雙方會面前，卻發生宜蘭縣蘇澳籍海釣船遭日方公務船以「水砲」砲擊驅逐事件。蘇澳區漁會理事曾太山抨擊日本政府太「鴨霸」，台灣漁船未越界卻遭驅逐，破壞台日雙方信任感。

蘇澳籍海釣船「東半球廿八號」四日凌晨從南方澳漁港載著釣客出海，約在清晨四、五點抵達蘇澳外海、被釣友俗稱為「黑水溝」的深海釣點；未料才剛抵達，兩艘日本水產廳公務船逼近船身左、右兩舷，要求台船駛離該片海域。

釣友︰日艦追逐兩小時 差點被押到日本

當時在船上的吳姓釣友用手機拍下整段過程。吳姓釣友說，海釣船並未越界，日本船隻卻不斷逼近，先用廣播要求他們左轉駛離，但沒多久就開始貼近用水砲狂噴。海釣船船長立即回報蘇澳區漁會並往北駛離，未料日船窮追不捨；吳姓釣友粗估日艦至少追逐兩小時，直到台灣海巡艦艇出現才作罷。

「差點被押到日本。」吳姓釣友說，他海釣經驗有廿多年，第一次碰到被日本船艦追，還好台灣海巡「夠勇」，才讓他們脫離險境順利返航。

海釣船四日中午返抵蘇澳，漁會理事曾太山了解後還原事發經過。他說，漁船很守法，並未超過台、日「暫定執法線」，台、日正準備召開漁業會議，卻發生此事，讓漁民對日本無法信任；漁業署應該硬起來向日方抗議，捍衛漁民權益。

台、日漁業專家會議近日要在日本東京舉行，蘇澳區漁會理事長蔡源龍等人已赴日磋商；另，台、日漁業委員會會議三月中旬將在台北召開。